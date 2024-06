La star de « La Chronique des Bridgerton », Jessica Madsen, est « amoureuse d’une femme »

Jessica Madsen célèbre le début du mois de la fierté avec une proclamation d’amour.

Le La Chronique des Bridgerton actrice révélé sur Instagram qu’elle est « Amoureuse d’une femme, bruyante et fière de l’être ! »

Sur son histoire Instagram, Madsen a également partagé des messages de fierté viraux disant « Flash info: je suis queer » et « N’interagissez pas avec moi en juin à moins que ce ne soit l’ambiance que vous apportez », le dont le dernier présentait une illustration d’une licorne-slash-pégase avec des ailes multicolores.

Beaucoup de Madsen La Chronique des Bridgerton les costars ont exprimé leur soutien dans les commentaires, notamment Nicola Coughlan et Jonathan Bailey, qui ont laissé une abondance d’émojis de cœur sous le message. Joanna Bobin a écrit : « Allez, petite fille ! Je t’aime », tandis qu’Hannah Dodd a commenté : « Je t’aimeuuuuu ».

L’année dernière, Madsen a partagé un message similaire pour Pride, en écrivant « Bi the way…. Happy Pride Month » à côté de graphiques qui disaient « Les bisexuels ne sont pas « confus » » « Bi AF » et Panic ! Paroles de At the Disco « Les filles aiment les filles et les garçons/et l’amour n’est pas un choix. »

Dans la série romantique historique à succès de Netflix, Madsen incarne Cressida Cowper, une débutante dure qui a servi de rivale romantique à Daphné Bridgerton (Phoebe Dynevor) et Penelope Featherington (Coughlan). Dans la saison 3, Cressida forme une alliance inattendue avec Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), ce qui a amené certains fans de la série à présenter les deux femmes comme un couple romantique.

Dans une interview avec Divertissement hebdomadairela showrunner Jess Brownell a expliqué comment les détournements du La Chronique des Bridgerton les séries de livres rendent cette saison plus excitante.

« Alors que le livre met en avant la chasse à Lady Whistledown et que Colin découvre le secret de Pen beaucoup plus tôt dans l’histoire, nous avions l’impression que, parce que nous suivons la chasse à Lady Whistledown depuis maintenant deux saisons, cette histoire avait besoin d’une pause pendant un petit moment. un peu », dit-elle. « D’autant plus que nous avions Penelope à la recherche d’un mari, ce qui n’est pas aussi spécifique dans les livres. Il semblait important de donner à cela un moment pour briller sans que son identité secrète n’éclipse le scénario. Mais il y a plus à venir avec ce secret. dans la moitié arrière. »

Les quatre premiers épisodes de La Chronique des BridgertonLa troisième saison de a été créée en mai, tandis que les quatre derniers épisodes de la saison arriveront sur Netflix le 13 juin.