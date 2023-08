La star de la BBC s’inscrit à Strictly Come Dancing après avoir quitté son emploi dans l’information pour une carrière musicale

WEATHERMAN Owain Wyn Evans est la dernière star à s’être inscrite à la nouvelle série de Strictly Come Dancing.

Le favori de la BBC, 39 ans, devra combiner sa formation de danseur avec son nouveau travail d’animateur de l’émission Early Breakfast Show de Radio 2.

Des sources proches de lui ont confirmé la nouvelle alors que la BBC dévoilait officiellement les trois premiers de ses concurrents de 2023.

Il s’agit de la présentatrice chevronnée Angela Rippon, 78 ans, de la star de Sherlock Amanda Abbington, 49 ans, et de l’acteur de Bad Education Layton Williams, 28 ans.

Un copain a déclaré: «Owain a hâte de commencer Strictly.

« C’est un grand fan de la série et il a un réel intérêt pour la danse, bien qu’il soit novice.

« Owain apprécie qu’il aura plus de mal que la plupart, étant donné qu’il continuera ses tâches quotidiennes d’animateur de radio, mais il est prêt à relever le défi. »

La star galloise était auparavant un météorologue sur BBC Breakfast et est devenue virale en 2020 pendant la pandémie lorsqu’il a produit une vidéo de lui-même jouant du tambour sur le thème de BBC News.

L’année suivante, il a terminé un drumathon de 24 heures au profit de l’association caritative Children in Need.

Owain, qui est un mécène de la fondation caritative LGBT, est considérée comme l’une des étoiles montantes de la BBC et a été invitée à présenter des rôles dans The One Show.

L’année dernière, il est apparu dans la série télé-réalité Freeze the Fear avec Wim Hof ​​– formant un lien fort avec la danseuse Strictly pro Dianne Buswell, 34 ans, qui a également participé.

Ils pourraient potentiellement être jumelés sur Strictly – qui devrait également présenter la star du savon Adam Thomas et l’ex-pin-up de Love Island Zara McDermott.

Carol Kirkwood, l’ancienne collègue d’Owain à la BBC Breakfast, est apparue sur Strictly en 2015.

Pendant ce temps, l’ancienne lectrice de nouvelles de la BBC Angela – qui devrait être la plus ancienne candidate du concours de danse – a qualifié le défi de « effrayant, étant donné que je suis sur le point d’avoir 79 ans ».