La star de la BBC quitte le savon après 37 ans alors qu’elle rend un hommage émotionnel à l’émission

Une star de la BBC a quitté l’un des feuilletons du diffuseur après 37 ans à l’écran.

L’acteur de Casualty Derek Thompson quittera son rôle de Charlie Fairhead dans la série bien-aimée.

L’homme de 75 ans a annoncé qu’il avait démissionné après 37 ans et qu’il était apparu à l’écran dans près de 900 épisodes.

Parlant de sa décision de partir, la star du savon a déclaré: « Le moment est venu pour moi de raccrocher les gommages de Charlie après les 37 plus merveilleuses années.

« Charlie Fairhead a été inspiré par une vraie infirmière – Pete Salt. Avec les scénaristes et les producteurs, j’ai essayé d’apporter à Charlie la compassion, la gentillesse, l’héroïsme et le bon jugement que nous voyons et aimons tous chez Pete et je veux dire merci à Pete et à tous ceux qui m’ont inspiré pendant cette période. donner vie à ce personnage.

La BBC n’a pas encore révélé comment le personnage de Derek quittera le feuilleton.

Cependant, taquinant son départ, le Beeb a déclaré qu’il ferait partie d’un « scénario de sortie captivant » qui le verra « au centre de l’action ».

Rendant hommage à la star, Jon Sen, producteur exécutif de Casualty pour BBC Studios, a déclaré: « Derek et moi plaisantions souvent en disant qu’après une carrière aussi longue et dramatique dans le NHS, il n’y avait presque rien que Charlie n’ait pas vu.

« Ce fut donc une surprise incroyable pour moi lorsque Derek est arrivé avec une idée brillante pour la sortie de Charlie dans le cadre d’un scénario à venir, qui était trop beau pour être laissé passer.

« Derek nous manquera énormément à tous. Pendant près de quatre décennies, Derek a créé un personnage emblématique qui est tissé dans le tissu de l’histoire de la télévision britannique.

« Son métier, son humour et sa présence à l’écran vont nous manquer. Un ami va aussi nous manquer, donc pendant les prochains mois, nous allons nous amuser à filmer le dernier chapitre de Charlie.

Derek a joué un rôle central dans le feuilleton BBC One depuis son lancement en 1986.

Il continuera à filmer la série jusqu’à l’automne, sa sortie étant diffusée l’année prochaine.

Les fans ont été dévastés par la nouvelle et se sont rendus sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Derek.

L’un d’eux a dit : « Fin d’une époque. Charlie nous manquera beaucoup, mais profitons de tous les épisodes dans lesquels il se trouve avant son départ.

Un deuxième a écrit: «Non, cela ne peut pas arriver. Le département s’effondrera sans Charlie.

« Sera triste de voir Charlie/Derek partir. Quand j’ai voulu devenir infirmière, Charlie était mon modèle – cool, calme, attentionné », a déclaré une troisième.

Alors qu’un quatrième a commenté: « Une si triste perte, espérons que la fin sera incroyable. »

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online, où nous vous apporterons des mises à jour en direct dès qu’elles se produiront, avant tout le monde.