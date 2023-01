La star de la BBC « harcelée par une femme de 33 ans qui s’est présentée à Broadcasting House avec un couteau »

UNE FEMME a été accusée d’avoir harcelé la présentatrice de télévision et de radio Karthi Gnanasegaram.

Danielle Moore, 33 ans, s’est présentée au siège de la BBC, où travaille la star, armée d’un couteau à verrou l’été dernier.

Danielle Moore s’est présentée au siège de la BBC armée d’un couteau Crédit : Getty

Elle a été arrêtée puis accusée plus tard d’avoir harcelé le diffuseur, impliquant la peur de la violence, à la Broadcasting House de Londres le 4 août 2022.

Moore, du sud de Londres, est depuis en détention.

Elle doit comparaître devant le tribunal de la Couronne de Southwark le 27 juin, rapporte MailOnline.

Gnanasegaram aurait été pris pour cible par la même femme à plusieurs reprises.

Moore se serait présentée sur son lieu de travail et aurait été violente avec elle au téléphone avant de porter une lame à Portland Place.

Gnanasegaram est un habitué de Classic FM et d’Amazon Prime Video.

Elle présente également sur BBC Breakfast, BBC Radio 2, BBC Sport, Match of the Day et Premier League Television.

Gnanasegaram a précédemment présenté des programmes sportifs pour Sky News, Channel 5 et Al Jazeera.