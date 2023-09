La star de la BBC confirme qu’elle a refusé I’m A Celebrity et révèle pourquoi elle n’apparaîtra jamais à l’émission

Une star de la BBC a refusé Je suis une célébrité et a révélé qu’elle ne participerait jamais à la série.

L’historienne Mary Beard, présentatrice de la série Civilisations de la BBC, ne participera pas de sitôt aux essais I’m a Celebrity bushtucker.

Elle est maman d’enfants adultes, Zoe et Raphael, et Mary a raconté comment ils l’avaient suppliée de ne pas s’inscrire à l’émission.

S’adressant au Times, Mary a déclaré : « J’ai dû en discuter avec les enfants, parce qu’ils n’étaient pas des enfants à l’époque, et ils ont dit : « N’osez pas le faire, n’osez pas ! »

En plus de son travail sur les civilisations et des documentaires sur les Romains, Mary est également professeur de lettres classiques à l’Université de Cambridge, membre du Newnham College et professeur de littérature ancienne à la Royal Academy of Arts.

Quelqu’un que je suis un fan de célébrité pourrait voir lorsque la série reviendra plus tard cette année est la star de First Dates, Fred Sirieix.

Un initié de la télévision a récemment déclaré au Sun : « Les patrons de la série espèrent qu’il aura un succès auprès des dames qui le regardent, ce qui explique en partie pourquoi ils l’ont ciblé.

« Tout le monde est vraiment excité d’être sur le point de l’inscrire. »

Parmi les autres personnes qui seraient prêtes pour la prochaine série, citons Josie Gibson de This Morning.