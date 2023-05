La star de la bande dessinée qualifie Noel Gallagher de « idiot » lors d’une interview

L’actrice et réalisatrice de TV COMIC Kathy Burke a qualifié Noel Gallagher de « silly w ***er » dans une diatribe surprenante.

La star de Gimme, Gimme, Gimme a insulté la chanteuse d’Oasis sur le podcast Life’s A Beach alors qu’elle se rappelait comment il s’était rendu à la soirée « Cool Britannia » organisée par le nouveau Premier ministre Tony Blair en 1997.

Noel Gallagher a été qualifié de » stupide w ***er » dans une diatribe surprenante de l’acteur Kathy Burke[/caption] Getty – Contributeur

Kathy a rappelé comment Noel était allé à la soirée « Cool Britannia » organisée par le nouveau Premier ministre Tony Blair en 1997[/caption]

La fête a eu lieu pour célébrer le meilleur de la culture britannique et Noel y a assisté avec son épouse de l’époque, Meg Matthews.

Kathy a ajouté : « J’avais été invitée et je n’y suis pas allée.

«Parce que même si j’ai voté travailliste et que j’étais ravi que Tony Blair soit Premier ministre, ces gens changent d’avis sur une putain d’épingle.

«Il vaut mieux ne pas trop s’impliquer avec les politiciens et des trucs comme ça.

« Tout reviendra pour vous mordre dans les fesses. »

Récemment, les agents de Liam Gallagher ont proposé qu’Oasis se produise quatre nuits à Knebworth en 2025.

Les concerts de retour de l’été marqueraient le 30e anniversaire de (What’s The Story) Morning Glory?, L’album d’Oasis vendu à 22 millions d’exemplaires en 1995 et les verrait se produire devant jusqu’à 125 000 fans par nuit.

Une source a déclaré: «Les agents envisagent provisoirement des dates en juin, ce qui verrait les fans profiter à nouveau d’Oasis avec la chance que le soleil brille.

« Bien sûr, même s’il pleuvait, les fans se présenteraient toujours pour la réunion historique. »

La nouvelle a déclenché des injures animées entre les frères Liam et Noel cette semaine, mais on m’a dit que les frères et sœurs s’amusaient à faire monter la barre publiquement.

Noel a qualifié son frère Liam de « lâche », tandis que Liam a fustigé son grand frère sur Twitter.