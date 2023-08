La star de Kushi, Vijay Deverakonda, est prête pour le mariage ; « Je me vois me marier bientôt »

Vijay Devérakonda est en effet l’un des célibataires les plus éligibles du pays. La belle star du beau gosse se prépare actuellement pour la sortie de Kushi qui met aussi en vedette Samantha Ruth Prabhu. Vijay Deverakonda est au lancement de la bande-annonce de Kushi à Hyderabad en ce moment et il a avoué qu’il était prêt pour le mariage maintenant ! Oui, tu l’as bien lu. La star de Dear Comrade pense qu’il peut se marier bientôt. Kushi vise à obtenir le drame dans le mariage et Vijay est prêt à le faire.

Vijay Deverakonda est prêt à s’installer, se marier !

Les filles seraient définitivement gaga sur cette déclaration de Vijay Deverakonda. Beaucoup d’entre eux rêveraient également de se marier avec la belle star en ce moment. Vijay avoue qu’avant même le sujet du mariage l’irritait. Mais maintenant les choses ont changé. Il partage, « Je pense que je suis un peu à l’aise avec l’idée du mariage et je suis ouvert à la conversation en particulier, voir mes amis se marier et j’apprécie ces processus. Mais j’espère avoir ma propre vie conjugale. C’est le chapitre de la vie que tout le monde devrait vivre. » Sa déclaration devient virale dans les nouvelles du divertissement en ce moment.

Regardez les images exclusives de Vijay Deverakonda parlant de plans de mariage ici :

Vijay Deverakonda sur les relations

Il y a quelques mois à peine, Vijay Deverakonda s’était ouvert sur ses relations. Il a partagé qu’il avait eu de la chance en ce qui concerne les femmes en ce qui concerne les relations. Il dit qu’il a été béni avec un amour et une force immenses.

Vijay Deverakonda rumeurs de relation

Vijay Deverakonda a été lié à beaucoup de ses coéquipiers. Cependant, le plus important est Rashmika Mandanna. Ils traînent toujours quand ils sont dans la même ville. Et il y a eu des rumeurs et des repérages présumés de Rashmika en train de déjeuner ou de dîner avec les Deverakondas. Les fans les expédient beaucoup depuis l’époque de Geetha Govindam. Les deux d’entre eux, cependant, ont maintenu une position d’être de bons amis seulement. Il y avait aussi des rumeurs de rupture à propos de Rashmika et Vijay. Mais le duo n’a jamais réagi non plus. Vijay a également été lié à Ananya Panday. Cependant, l’actrice a fait la une des journaux pour sa relation présumée avec Aditya Roy Kapur.

Côté travail, Vijay Deverakonda a Kushi pour le 1St Sortie de septembre et Jana Gana Mana en préparation. On dit qu’il a également signé un film de Bollywood, mais il n’y a pas encore de confirmation à ce sujet.