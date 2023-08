La star de Kundali Bhagya, Sanjay Gagnani, parle d’aider les animaux des rues pendant la mousson

Sanjay est largement reconnu pour son charme et ses passages d’acteur, en particulier pour son interprétation de Prithvi Malhotra dans la populaire émission Kundali Bhagya. Et en raison de son talent pour capter l’attention du public avec ses performances, l’acteur a récemment été approché par les créateurs de BB pour la saison à venir, et sans surprise, en raison de son énorme nombre de fans, il est actuellement en pourparlers pour de nombreux projets. Mais à part cela, Sanjay a également un cœur tendre envers les animaux de la rue innocents qui n’ont ni abri ni nourriture pendant les fortes pluies, alors l’acteur a expliqué comment il les aidait et a également exprimé sa tristesse pour les personnes qui ne laissent pas les animaux de la rue se réfugient

dans leur entourage. Parlant de la façon dont il aide les animaux de la rue pendant les moussons, Sanjay dit : « Avec les fortes pluies qui s’abattent, de nombreux animaux ont été forcés de s’abriter sous des voitures garées et des poubelles désertes, ce qui est si inhumain à mes yeux et ça me fait vraiment fondre à chaque fois Je vois n’importe quel animal de la rue dans cet état, alors je fais tout ce que je peux de mon côté ; je leur offre de la nourriture, du lait, du pain et tout ce que j’ai à ce moment-là, et j’essaie aussi de les emmener dans un endroit où ils peuvent avoir un abri sec pour qu’ils ne tombent pas malades, puis je visite cet endroit au moins deux fois par jour pour les nourrir. C’est une très petite chose, mais une aide énorme pour les animaux de la rue par des conditions météorologiques bien pires.

Sanjay Gagnani a aidé les animaux des rues

Sanjay ouvre également son cœur à faire tout ce qu’il peut pour les animaux de la rue, dit : « Je veux leur donner à tous un bon abri et de la nourriture à manger, mais tout n’est pas sous mon contrôle. Mais, chaque fois que je vois de tels animaux Souffrant de froid ou souffrant de faim et de fortes pluies, je les aide en leur fournissant des médicaments de base, puis j’essaie également de leur donner à manger un bol plein de lait ou tout ce que j’ai pour qu’ils puissent survivre et avoir confiance en eux. vie que nous, les humains, sommes là pour les aider. Comme je crois que ce monde est un cercle de karma et que ce que nous donnons nous reviendra sûrement, je fais tout ce que je peux pour aider les animaux dans le besoin.

Lorsqu’on lui a demandé si certaines personnes n’autorisaient pas les animaux mouillés à s’asseoir à l’ombre de leurs magasins et de leurs maisons, il a répondu : « C’est un comportement très cruel envers la vie, et entendre de telles choses me rend un peu inquiet pour nous, les humains, qui ne font que maintenir notre vie. les propriétés et les environs ont l’air propres et bien rangés, nous faisons des choses dures envers les animaux qui ne peuvent même pas se plaindre ou faire quoi que ce soit contre nous, donc je ferais plaisir à ces personnes qui ne sont pas si méchantes avec les animaux de la rue si vous ne pouvez pas fournir leur faire quoi que ce soit, alors s’il vous plaît ne leur faites même pas de mal, donnez-leur juste un peu d’ombre pendant la pluie, ce qui ne vous coûtera pas du tout un sou. »

L’acteur révèle également faire partie d’une ONG de protection des animaux, déclare : « J’ai été associé à l’association de protection des animaux, qui s’occupe des animaux sauvages et des animaux des rues, soigne les animaux blessés et les aide dans leur vieillesse. »

Sanjay a conclu son discours en donnant quelques suggestions au gouvernement sur ce qui peut être fait pour assurer la sécurité des animaux de la rue. Il dit: « Il devrait y avoir une loi contre ceux qui ont un comportement cruel envers les animaux, et il peut aussi y avoir une organisation gouvernementale qui s’occupera des animaux de la rue dans le besoin, et le gouvernement devrait construire un hangar pour animaux dans chaque ville où les animaux de la rue peuvent trouver un abri et de la nourriture. »