La star de Kundali Bhagya, Paras Kalnawat, fait des déclarations choquantes tout en révélant la raison de sa sortie d’Anupamaa ; dit, ’80 pour cent de la distribution serait…’

Paras Kalnawat est l’un des jeunes acteurs les plus populaires du monde de la télévision. Paras est surtout connu pour jouer Samar Shah dans Anupama et conquiert maintenant une base de fans en tant que Rajveer de Kundali Bhagya. Paras Kalnawat est très actif sur les réseaux sociaux. Il partage souvent les BTS de son émission télévisée, Kundali Bhagya. Et récemment, il a animé une session de questions-réponses sur Instagram. L’un des fans a demandé à Paras pourquoi il avait quitté Anupamaa. Paras était aimé de tous en tant que Samar dans l’émission TOP TV. Son lien avec Rupali Ganguly était également apprécié de ses fans.

Paras Kalnawat révèle pourquoi il a quitté Anupamaa

Paras Kalnawat a eu une sortie amère de Rupali Ganguly, Sudhanshu Pandey et Gaurav Khanna vedette Anupamaa. Il a reçu un préavis de licenciement car il voulait reprendre Jhalak Dikhhla Jaa 10 à l’époque. C’était très tendance dans Entertainment News. Récemment, alors qu’il interagissait avec ses fans, on a demandé à Paras, encore une fois, pourquoi il avait quitté Anupamaa. L’acteur dit qu’il sera éternellement reconnaissant aux créateurs de lui avoir donné une opportunité avec un si grand spectacle. Cependant, il ajoute que pour atteindre un endroit, il faut quitter l’endroit où ils se trouvent.

Paras Kalnawat fait des déclarations choquantes en parlant d’Anupamaa

Paras Kalnawat ajoute qu’il se trouve maintenant dans un endroit bien meilleur et plus paisible. De plus, ajoute-t-il, « Honnêtement parlant, 80% des acteurs voudraient sortir si on leur en donnait l’occasion. Risk lene ki aur sahi ke liye ladne ki taaqat har kisi mein nahi hoti », avec une émoticône clignotante. Découvrez l’instantané de l’histoire Instagram de Paras Kalnawat parlant de sa sortie d’Anupamaa ici :

Paras Kalnawat en quittant Anupamaa

À l’époque où Paras a été évincé d’Anupamaa, l’acteur a révélé le côté sombre du travail dans l’industrie. Paras a affirmé que ses co-stars étaient conscientes de ses sentiments partageant le fait qu’il n’était pas satisfait de son personnage, Samar. L’acteur a partagé qu’il avait essayé de parler aux créateurs de son personnage mais que les négociations n’avaient pas été fructueuses. On l’a fait tenir dans des scènes de 20 à 30 pages et ce n’était pas comme ça qu’il se voyait en tant qu’acteur. L’acteur a également affirmé que les créateurs ne voulaient pas qu’il participe à Jhalak Dikhhla Jaa. Les fabricants, quant à eux, ont affirmé l’avoir évincé en raison d’une rupture de contrat.