La star de Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi, Sana Amin Sheikh, met fin à un mariage de six ans en raison de “problèmes de compatibilité”

Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi 3 étoiles Sana Amin Sheikh a mis fin à son mariage de six ans avec le réalisateur de télévision Aijaz Sheikh sur la base de problèmes de compatibilité. L’actrice s’est entretenue avec Times Of India et a confirmé que l’ancien duo avait divorcé le 13 septembre. Tout en expliquant sa décision, Sana a ajouté qu’après un mois à se connaître, ils avaient décidé de se marier. Elle a ajouté qu’ils s’aimaient. “Cependant, lorsque vous travaillez dans l’industrie de la télévision, le temps devient un luxe dont on peut rarement profiter. Vous n’avez pas un seul jour de congé pour rattraper votre conjoint ou votre famille. Nous non plus, nous n’avons pas eu le temps de passer ensemble à cause de nos emplois du temps chargés”, a déclaré l’actrice.

Sana a ajouté. “En fait, j’ai fait un reportage sur le tournage de mon émission Krishnadasi le lendemain de mon nikah, et Aijaz dirigeait un feuilleton quotidien. Lorsque nous nous sommes absentés du travail, nous avons réalisé que nous venions d’horizons différents et que nous voulions des choses différentes de notre mariage. Malheureusement, nous n’avons pas eu l’occasion d’en parler pendant notre fréquentation ou les premiers mois du mariage. Nous avions des problèmes de compatibilité.

Découvrez le message récent de Sana







Sana a en outre ajouté qu’ils étaient restés séparés plus tôt, mais ils s’harmonisent et ont donné une autre chance à leur mariage. “Pendant six ans de mariage, nous nous sommes séparés et réconciliés plusieurs fois parce que nous voulions sauver la relation. Cependant, cela ne s’améliorait pas.” Sana a en outre affirmé que lorsque deux personnes ne sont pas heureuses de vivre sous un toit, il vaut mieux se séparer. “Quand il a semblé que nous n’aurions pas pu sauver notre mariage, j’ai pensé que nous devions passer à autre chose. Alors, nous nous sommes séparés amicalement et officiellement. Aijaz et moi continuons d’être cordiaux”, a révélé Sheikh.

Côté boulot, on verra bientôt Sana dans la prochaine websérie d’Hansal Mehta. Cependant, l’actrice a refusé de donner plus de détails, mais elle attend avec impatience ses débuts sur la plateforme numérique.