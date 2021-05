La star de ‘Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi 3’, Erica Fernandes, révèle pourquoi elle ne participerait jamais à l’émission de téléréalité ‘Bigg Boss’

L’actrice Erica Fernandes, qui s’apprête à reprendre son rôle de Sonakshi Bose dans la troisième saison de la série à succès « Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi », a récemment commencé à faire du contenu audacieux pour la télévision, pourquoi elle a accepté de faire une autre saison de le spectacle, sa façon de faire des émissions de télé-réalité et plus encore.

Dans une conversation exclusive avec ETimes, Erica a révélé qu’elle n’était pas disposée à faire des émissions et du contenu audacieux et qu’elle était assez ouverte sur son opinion sur la question. Elle a ajouté que bien qu’on lui ait proposé plusieurs de ces émissions où faire des scènes audacieuses faisait partie du script, elle les a toutes refusées car aucune ne pouvait justifier pourquoi un tel contenu devait faire partie du récit. Erica a déclaré: « Il y a eu des émissions qui sont venues à ma rencontre et qui avaient un contenu audacieux et je leur ai dit non parce que parfois j’ai l’impression qu’elles sont ajoutées de force à l’émission pour les vendre. » Elle a ajouté: « J’ai besoin de logique pour tout ce que je fais et quoi qu’il se passe dans la série. Si c’est vraiment nécessaire, alors c’est une chose différente et je devrai peut-être m’y préparer mentalement. Mais d’abord, je dois savoir pourquoi c’est requis dans l’émission. Donc, si personne n’est en mesure de me donner cette réponse, je ne pense pas que je le ferai un jour. «

Parlant des émissions de téléréalité et en faisant partie, Erica a déclaré à la publication que même si elle aimerait faire partie de « Khatoron Ke Khiladi », » Bigg Boss » est quelque chose à laquelle elle ne dirait jamais oui.

Elle a déclaré: « Je suis ouverte aux émissions de téléréalité et on m’a proposé cela aussi, mais malheureusement, je n’ai pas pu en faire partie. Khatron Ke Khiladi, j’adorerais le faire. Mais pas Bigg Boss parce que ce n’est pas mon tasse de thé du tout. C’est quelque chose que je ne ferais jamais. Je ne le regarde même pas, alors laisse de côté le faire. «

Pourquoi a-t-elle accepté de reprendre son rôle dans ‘Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi 3’, Erica a affirmé que le rôle avait une place spéciale dans son cœur et que tout ce qu’elle est aujourd’hui est dû à l’amour et à la reconnaissance qu’elle en a tirés. rôle particulier qu’elle a essayé.