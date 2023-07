La star de Kohrra et Asur 2, Barun Sobti, reçoit un cri de son ancien manager sur les réseaux sociaux; sa réponse réchauffera vos coeurs

Barun Sobti a fait pâlir les filles de toute une génération en Arnav Singh Raizada de Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon. Il poursuit sa course en or sur OTT. Que ce soit Nikhil Nayyar d’Asur 2 ou le volatil Om Garundi de Kohrra sur Netflix, les gens sont gaga de ses talents d’acteur. Barun Sobti, originaire de Delhi, a eu un voyage progressif dans le monde du divertissement. Avant d’entrer dans le showbiz, il a travaillé pendant sept ans comme directeur des opérations chez Jindal Telecom. C’était à Delhi, qui est sa ville natale. Barun Sobti garde généralement un profil bas sur les réseaux sociaux. Mais la star n’a pas pu résister quand son ancien manager lui a crié.

Son ancien patron était étonné de le voir sur Kohrra et adorait son jeu d’acteur. Il l’a contacté sur les réseaux sociaux et a été surpris de voir une réponse rapide de la star. Les fans l’ont trouvé très attachant. Regarde…

@BarunSobtiSays : Salut Jeff, je viens de regarder Kohhra ! Je me demandais si c’était bien toi. J’ai adoré ton travail mec !! Continuez à voler… c’est Nick Fleming; Je suppose que vous ne vous souviendriez pas des collections de Jindal au bureau de contrôle. Sois béni ? pradeep marwaha (@pradeepmarwaha2) 16 juillet 2023

Vous avez fait ma journée Nick monsieur! Barun Sobti (@BarunSobtiSays) 17 juillet 2023

Wow je n'attendais pas de réponse ! C'est une super surprise ! Phir ek sup (superviseur) appelle bhi le le ; J'adorerais entendre vos jurons explosifs après avoir raccroché à un chappie têtu ! De beaux jours, mec ! Sois béni ? pradeep marwaha (@pradeepmarwaha2) 18 juillet 2023

Oh oui #BarunSobti ? EST MON GRAND ACTEUR QUELLE BELLE SURPRISE ? ET VOUS ÊTES ICI MONSIEUR ! VOUS AVEZ FAIT NOTRE JOURNÉE ?? pic.twitter.com/n4hENqubEu ISHQ BarunSobti (@Jano_karem_2) 18 juillet 2023

Notre roi Barun ici sur twitter oh mon dieu ? ???????????????? Reste ici ? BarunSobti King Bollywood (@SheroSobti) 18 juillet 2023

Barun Sobti reçoit des critiques élogieuses de partout. Même Karan Johar a été gaga de Kohrra, le qualifiant de l’un des meilleurs de l’année avec des performances exceptionnelles. L’émission traite des thèmes de la masculinité toxique, de la parentalité négligente, des problèmes LGBTQ et des problèmes de drogue au Pendjab. Dans une petite ville, Suvinder Vicky (Balbir Singh) et Barun Sobti jouent des copains flics dans le film. Barun Sobti a fait des émissions comme Tanhaiyaan, The Great Indian Dysfunctional Family, The Missing Stone et d’autres. Cette année, il est également devenu papa d’un petit garçon.