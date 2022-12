La star de “Knots Landing”, Donna Mills, se souvient d’un baiser à l’écran avec Clint Eastwood : “Je lui donnerais un triple A”

Donna Mills a eu sa chance avec Clint Eastwood, grâce à une autre idole d’Hollywood.

Avant de devenir célèbre dans “Knot’s Landing”, l’actrice a travaillé aux côtés de Burt Reynolds dans “Dan August” des années 1970. L’icône de “Smokey and the Bandit” a été tellement impressionnée par sa co-vedette qu’il l’a recommandée à l’acteur pour ses débuts en tant que réalisateur.

“J’ai travaillé avec Clint Eastwood parce que je travaillais avec Burt Reynolds”, a déclaré l’homme de 82 ans à Fox News Digital. “J’étais venu ici en Californie. Je vivais à New York à l’époque où je faisais un feuilleton. Environ un mois plus tard après avoir fait ‘Dan August’, je me préparais à quitter le feuilleton. J’avais Je leur ai déjà donné mon préavis. Tout d’un coup, j’ai reçu un appel. On m’a dit que j’avais ce nouveau film avec Clint Eastwood. Ma réaction instantanée a été “Quoi ? Comment ai-je même fait ça si je n’ai jamais rencontré Clint ?” Je n’ai pas auditionné pour ça ou quoi que ce soit.”

“Il s’est avéré qu’il est tombé sur Burt Reynolds dans un bar un soir, et il disait : « Je ne trouve pas de fille que j’aime pour jouer ma petite amie dans ce film que je veux faire »”, a-t-elle partagé. “Burt a dit : ‘Eh bien, je viens de travailler avec cette fille de New York. Peut-être qu’elle te plairait. J’ai trouvé qu’elle était géniale.’

‘KNOTS LANDING’ STAR DONNA MILLS, 81 ANS, DÉTAILLE SES SECRETS POUR RESTER EN FORME: ‘JE SUIS PRUDENT’

Mills a joué l’intérêt amoureux d’Eastwood dans le film culte de 1971 “Play Misty for Me”. Le thriller, qui mettait également en vedette Jessica Walter, raconte la vie d’un disc-jockey dont le monde est bouleversé après une rencontre amoureuse avec un fan fou.

Pour le rôle, Mills devait partager un baiser passionné avec la star de “The Good, The Bad & The Ugly”.

C’était loin d’être moche. Mills a insisté sur le fait qu’Eastwood, 92 ans, embrasse très bien.

“Je lui donnerais un triple A!” l’étoile jaillit.

Elle a également révélé qu’Eastwood était “un homme vraiment adorable” sur le plateau. Elle a décrit comment Eastwood était prêt à omettre une scène d’amour du film par respect pour elle.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“J’étais là, venant d’un feuilleton à New York”, a-t-elle expliqué. “Je n’ai jamais fait de grand film en Californie, et encore moins avec l’une des plus grandes stars du monde. C’était époustouflant. Et pourtant, pendant le tournage, il était si décontracté et si gentil avec moi. Il a été très généreux. En fait, il a fait quelque chose que je n’ai jamais fait faire à personne d’autre. Il y a une scène dans le film qui est une scène de montage où nous sommes nus ensemble dans un étang. Je pense qu’il y a une chute d’eau. Ce dont je me souviens c’est qu’il faisait très froid. Il m’a joué une chanson sur laquelle il voulait faire cette scène parce que ce n’était pas dans le scénario original que j’ai eu. Il a dit, ‘Tu sais, nous allons devoir être nus ensemble dans cette .’ Je me suis dit : ‘Oh, mes parents ne vont pas aimer ça !'”

“Il a dit:” Je sais que cela pourrait être difficile pour vous “”, a-t-elle poursuivi. “‘Mais nous allons le tourner et ensuite je vous le montrerai. Si vous ne l’aimez pas, si vous pensez que c’est lascif ou quoi que ce soit du tout, je ne le mettrai pas dans le film.’ Il a honoré cela. Je l’ai vu et c’était tout simplement magnifique. Il a tout filmé avec tant de soin et par respect. C’est sorti si incroyablement beau et a si bien fonctionné pour le scénario. Il n’y avait rien de lascif à ce sujet. bien sûr, j’ai dit, ‘Oui, mettez-le dans le film.’ Mais c’est juste une chose très gentille, prévenante et généreuse à faire.”

Mills a ensuite joué le rôle de la complice Abby Ewing dans “Knots Landing”, un spin-off de “Dallas” de 1980 à 1993. À ce moment-là, elle était reconnaissante de se débarrasser de son image de bonne fille.

“C’était exactement ce que je cherchais”, a expliqué Mills. “Je jouais soit les deux bonnes chaussures, soit la victime pendant un moment. J’étais soit battu, poursuivi, ou quoi que ce soit. Chaque rôle que j’ai eu était ce genre de chose. Et je n’ai vraiment pas aimé ça. Je n’ai pas ‘ Je n’aime pas ce qu’il disait sur les femmes. Mes agents cherchaient donc très fort un personnage plus fort, une femme plus forte. Alors, quand j’ai vu ce rôle, j’ai dit à mon agent : “C’est ça. C’est le rôle que je veux.” “

‘KNOTS LANDING’ STAR DONNA MILLS REVENDIQUE SANDY DANS ‘GREASE’ A ÉTÉ INFORMÉ D’APRÈS ELLE: ‘J’AI DÉCOUVERT DES ANNÉES PLUS TARD’

“Mon agent a appelé et l’un des producteurs s’est avéré être un bon ami à moi”, a-t-elle partagé. “Il a dit:” Oh, Donna n’est pas obligée d’entrer et de lire. Nous la connaissons. Nous allons la considérer. J’ai dit: “Non, ils ne me considéreront pas parce qu’ils ne me verront pas de cette façon. Je dois entrer et lire pour eux et leur montrer que je peux jouer quelque chose comme ça.” Mon agent a supplié et supplié jusqu’à ce qu’ils disent finalement : « Laissez-la entrer. Je l’ai fait. Une heure après que j’aie quitté la lecture, ils m’ont appelé et m’ont dit: ‘Tu l’as compris.'”

Mills a dit que c’était génial d’être enfin mauvais à l’écran.

“Elle a fait des choses coquines”, a ri Mills à propos de son personnage. “Mais les femmes l’aimaient parce qu’elle était forte. Elle ne se moquait de personne. Et c’était la raison pour laquelle je voulais jouer ce rôle. C’était toujours très gratifiant pour moi chaque fois que des femmes venaient et disaient:” Vous ” je suis un modèle.'”

Mills a déclaré qu’elle n’exclurait jamais la possibilité d’un redémarrage. Elle est également une amie proche des co-stars Joan Van Ark et Michele Lee, qu’elle a décrites comme “mes sœurs”.

‘KNOTS LANDING’ STAR DONNA MILLS REVENDIQUE SANDY DANS ‘GREASE’ A ÉTÉ INFORMÉ D’APRÈS ELLE: ‘J’AI DÉCOUVERT DES ANNÉES PLUS TARD’

“L’un de mes souvenirs préférés a été de faire une scène de douche avec Ted Shackleford”, a-t-elle déclaré à propos de l’acteur qui jouait Gary Ewing. “C’était un tel farceur. Ils ont d’abord tourné son rôle. Il avait un maillot de bain et tout ça. Puis ils ont tourné mon côté de la scène. Ils me tirent dessus et tout d’un coup, je regarde et il est nu. Il a toujours fait des choses comme ça. Et Bill Devane aussi. Toute cette scène dans la série où il essaie de m’attraper sans mon maquillage ? C’est quelque chose qu’il ferait en fait. Il se faufilait dans ma loge et essayait de m’attraper sans maquillage. Je ne le laisserait jamais faire.”

“C’était un ensemble tellement amusant”, a déclaré Mills. “Je n’avais pas réalisé à quel point c’était un excellent environnement de travail à l’époque… Je me souviens que tous les mercredis, nous allions dans [creator] bureau de David Jacobs et lu le scénario de la semaine prochaine. On pourrait dire aux scénaristes : “Je n’aime pas cette scène” ou “Je n’aime pas ce que fait mon personnage là-bas”. Et si on faisait ça à la place ? C’était un sentiment très collaboratif entre les scénaristes, les acteurs, les réalisateurs – tout le monde. Nous étions ravis de travailler ensemble. Ce n’est pas toujours le cas sur un plateau. Parfois, en tant qu’acteur, vous faites simplement ce qu’on vous dit et c’est tout. Mais je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles le spectacle était si bon. Chacun investi en soi. Nous ne jouions pas seulement des personnages que quelqu’un a écrits pour nous. Nous jouions des personnages que nous avons contribué à créer. Je n’ai jamais eu ce genre d’expérience totale dans un autre endroit.”

Mills s’est occupée de poursuivre son amour pour le théâtre. Elle a sorti quatre films à vie, basés sur les œuvres du romancier VC Andrews.

“J’ai pu jouer une grand-mère diabolique, ce qui était très amusant”, a-t-elle déclaré. “La vie a été bonne pour moi. C’est comme pour n’importe quoi d’autre. Quand vous aimez quelque chose et que vous vous concentrez vraiment dessus, vous allez après.”