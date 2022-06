La star de ‘Knots Landing’, Donna Mills, affirme que Sandy dans ‘Grease’ a été modelée d’après elle: ‘J’ai découvert des années plus tard’

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Donna Mills affirme qu’elle a été l’inspiration derrière Sandy dans « Grease ».

L’actrice, qui a joué dans le spin-off « Dallas » « Knots Landing », s’est récemment rendue sur son compte Instagram et a partagé une vidéo d’elle déguisée en personnage du film de 1978, un rôle rendu célèbre par Olivia Newton-John.

Dans le clip, la femme de 81 ans a affirmé qu’elle était le « modèle » de Sandy.

« Est-ce que le personnage Sandy de Grease me ressemble ? », a-t-elle légendé le message. « Voici pourquoi! »

« Saviez-vous que j’allais à l’école avec Jim Jacobs ? Mills a déclaré dans la vidéo. « Jim Jacobs, qui a écrit ‘Grease.’ Jim Jacobs, qui m’a utilisé comme modèle pour Sandy. Je ne le savais pas à l’époque. Mais je l’ai découvert des années plus tard. J’étais le premier Sandy. »

En 2010, Jacobs a expliqué à The Buffalo News comment lui et le co-scénariste Warren Casey ont eu l’idée de « Grease ».

« Nous sommes assis dans mon appartement en 1969, et c’était une partie de casting d’un spectacle », a expliqué Jacobs à l’époque. « Vers une heure du matin, il y avait encore quelques vieux potheads qui traînaient, évanouis par terre. J’en avais marre d’écouter Led Zeppelin ou ce que j’avais sur le tourne-disque, et j’en ai sorti quelques-uns. mes vieux 45. Ce sont les humbles débuts de celui-ci.

« Je jouais Dion and the Belmonts, Little Richard and the Five Satins, et j’ai dit à Warren: » Mec, ne serait-ce pas un gaz de faire un spectacle de Broadway en utilisant ce genre de musique au lieu de ce « Brigadoon » traditionnel. Des trucs « Oklahoma » que nous connaissons tous ? » », a-t-il ajouté.

« Grease » raconte l’histoire de deux adolescents amoureux dans les années 1950 – Sandy et Danny Zuko (John Travolta). Le couple s’est rencontré pendant les vacances d’été et s’est reconnecté au début de l’année scolaire lorsque Sandy fréquente Rydell High en tant qu’étudiant transféré. Le film mettait également en vedette Jeff Conaway et Stockard Channing, entre autres.

En 2019, Newton-John a déclaré à Fox News Digital qu’elle s’était amusée à se transformer en « mauvaise » Sandy pendant le tournage.

« C’était tellement amusant », a expliqué le joueur de 73 ans. « J’ai joué Sandy pendant un bon moment sur le plateau, et j’ai appris à la connaître comme cette gentille petite fille en jupe de caniche. Mais ensuite, quand j’ai pu essayer ce look de mauvaise fille pour le tournage, je ne savais vraiment pas quoi à prévoir. Je viens de me faire coiffer et maquiller.

« J’ai marché sur le plateau en portant le costume pendant que John [Travolta] était en train de filmer une chanson », a-t-elle partagé. « La réaction que j’ai eue était tellement inattendue. Tout d’abord, [the cast] ne savais pas qui j’étais. Et puis j’ai eu toute cette attention des gars. J’ai juste pensé : ‘Oh mon Dieu ! Est-ce ce qu’il faut ? C’était un moment aha, plein d’humour. Je jouais un personnage, mais c’était très amusant pour moi. »