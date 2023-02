La star de ‘Knots Landing’, Donna Mills, 82 ans, révèle sa routine de fitness à domicile: ‘Important de continuer à bouger’

À 82 ans, Donna Mills a beaucoup de ressort dans sa démarche.

Vendredi, l’ancienne star de “Knots Landing” a parlé franchement de sa routine d’entraînement pour avoir l’air et se sentir jeune lors de la 30e édition des Movieguide Awards.

“Eh bien, j’ai commencé comme danseuse, donc j’ai de la discipline”, a déclaré la star à Fox News Digital. “Je m’entraîne [almost] tous les jours. Vous savez, c’est important. C’est important de faire bouger tout ça.”

L’actrice a insisté sur le fait que son secret pour rester en forme est étonnamment simple – c’est un régime qu’elle a dit que n’importe qui peut pratiquer à la maison.

“Je fais habituellement un vélo Peloton pendant environ une demi-heure”, a expliqué Mills. “Ensuite, je m’étire beaucoup. Ensuite, je fais des poids.”

Mills a également noté que lorsqu’elle veut déplacer son entraînement à l’extérieur, elle promène simplement ses chiens.

Mills a de nombreuses raisons d’être reconnaissant ces jours-ci. Elle reste occupée à poursuivre son amour du théâtre après avoir pris une pause de 18 ans. À 54 ans, Mills est devenue maman lorsqu’elle a adopté une petite fille nouveau-née nommée Chloé en 1994.

Chloé, aujourd’hui âgée de 28 ans, est mannequin et cadre à Soho House, un club privé d’élite pour les personnes impliquées dans les arts, la politique et les médias.

“Je voulais être mère”, a-t-elle déclaré. “Il y avait un désir dans mon âme d’être mère. Et donc, c’est ce que j’ai fait. Et pour ce faire, je ne pouvais pas travailler. Je ne pouvais pas la quitter pendant des mois d’affilée ou quoi que ce soit. Alors j’ai Et c’était génial. J’ai eu beaucoup de chance d’être en mesure de le faire. Tout le monde ne le peut pas, donc je me sens très chanceux d’avoir pu le faire.

En janvier, Mills a expliqué à Fox News Digital pourquoi rester active est une partie essentielle de sa vie.

“Je n’ai jamais arrêté de faire de l’exercice juste parce que je vieillis”, a déclaré l’actrice à l’époque. «Je pense que beaucoup de gens ont tendance à penser:” Je suis trop vieux maintenant. Je n’ai plus besoin de faire ça. ” Mais je pense que c’est le contraire. Il faut continuer à bouger. Je pense que c’est tellement important de transpirer tous les jours.

“Il y a des jours où cela peut être difficile parce que je dois être sur le plateau à sept heures du matin. Mais je pense que la clé est de trouver ce moment chaque jour où vous pouvez simplement transpirer. Je pense que c’est vraiment important. Votre corps va juste s’atrophier si vous ne continuez pas à l’utiliser.”

Mills a déclaré qu’elle n’aimait pas aller au gymnase, car il peut être gênant “d’avoir d’autres personnes autour” au milieu d’une séance d’entraînement. Elle a donc décidé de créer un espace dans sa maison où elle peut s’entraîner à tout moment et se sentir complètement à l’aise. Elle est également fan de tennis et joue cinq fois par semaine pendant deux heures.

“J’ai un peloton, que j’adore”, a-t-elle déclaré. “Cela m’aide à explorer le monde pendant que j’y suis. C’est vraiment agréable et amusant, ce qui, je pense aussi, est important si vous voulez vous en tenir à quelque chose. Il y a aussi des cours que vous pouvez suivre si vous en avez besoin. motivation supplémentaire.

“Cela vous emmène virtuellement dans de nombreux endroits magnifiques. Je garde également un ensemble de poids légers à proximité. Rien de lourd. Je suis aussi danseuse, donc j’ai ma propre barre de ballet pour m’étirer. C’est vraiment bien de garder vos jambes en forme et maintenir cette élasticité. Si vous n’en avez pas, un comptoir de cuisine fonctionne très bien.

Mills avait précédemment déclaré à AARP que, pendant ses années de feuilleton, elle “n’avait jamais mangé de pâtes, de sucre, de pain, de crème glacée, de biscuits ou quoi que ce soit de ce genre”. Mills a admis que l’approche sensée n’est pas la plus facile, mais elle a gardé sa silhouette en forme prête pour la caméra.

“Je n’arrête pas de me dire:” Tu dois revenir à ce que tu as fait alors “”, a-t-elle ri. “Cela m’a maintenu en excellente santé. Je n’ai jamais manqué une journée de travail sur” Knots Landing “. Pendant neuf ans, je n’ai jamais manqué une journée de travail. Et je pense que c’est parce que je mangeais très bien, ce qui m’a permis de rester en bonne santé.

“Ce n’est pas que je n’ai tout simplement pas mangé de pâtes”, a-t-elle poursuivi. “Je ne mangeais pas de féculents. Je mangeais surtout des protéines, des légumes et c’était tout. J’avais même rarement un verre de vin parce qu’il y avait trop de sucre dedans, et je n’en avais jamais mangé à l’époque. Je crois encore vraiment que le sucre blanc est un poison.”

Bien qu’elle soit détendue quant à ses habitudes alimentaires, Mills a déclaré qu’elle accordait la priorité à une alimentation “propre et verte” avec un régime riche en légumes.