La star de “Knots Landing”, Donna Mills, 82 ans, détaille son programme d’entraînement pour la nouvelle année: “Vous devez continuer à bouger”

Donna Mills pense que son dévouement à transpirer a été essentiel pour rester jeune.

L’ancienne star de “Knots Landing” a fait sensation en décembre lorsqu’elle a révélé certains de ses secrets pour rester en forme à AARP – The Magazine. Maintenant, la femme de 82 ans partage un aperçu de son programme d’entraînement pour ceux qui cherchent à lancer leurs résolutions du Nouvel An.

“Je n’ai jamais arrêté de faire de l’exercice simplement parce que je vieillis”, a déclaré l’actrice à Fox News Digital. «Je pense que beaucoup de gens ont tendance à penser:” Je suis trop vieux maintenant. Je n’ai plus besoin de faire ça. ” Mais je pense que c’est le contraire. Il faut continuer à bouger. Je pense que c’est tellement important de transpirer tous les jours.

“Il y a des jours où cela peut être difficile parce que je dois être sur le plateau à sept heures du matin. Mais je pense que la clé est de trouver ce moment chaque jour où vous pouvez simplement transpirer. Je pense que c’est vraiment important. Votre corps va juste s’atrophier si vous ne continuez pas à l’utiliser.”

Mills a déclaré qu’elle n’aimait pas aller au gymnase, car il peut être gênant “d’avoir d’autres personnes autour” au milieu d’une séance d’entraînement. Alors, elle a décidé de créer un espace dans sa maison où elle peut s’entraîner à tout moment. Elle est également fan de tennis et joue cinq fois par semaine pendant deux heures.

“J’ai un peloton, que j’adore”, a-t-elle déclaré. “Cela m’aide à explorer le monde pendant que j’y suis. C’est vraiment agréable et amusant, ce qui, je pense aussi, est important si vous voulez vous en tenir à quelque chose. Il y a aussi des cours que vous pouvez suivre si vous en avez besoin. motivation supplémentaire.”

“Cela vous emmène virtuellement dans de nombreux endroits magnifiques. Je garde également un ensemble de poids légers à proximité. Rien de lourd. Je suis aussi danseuse, donc j’ai ma propre barre de ballet pour m’étirer. C’est vraiment bien de garder vos jambes en forme et maintenir cette élasticité. Si vous n’en avez pas, un comptoir de cuisine fonctionne très bien.

Mills avait précédemment déclaré à AARP que, pendant ses années de feuilleton, elle “n’avait jamais mangé de pâtes, de sucre, de pain, de crème glacée, de biscuits ou quoi que ce soit de ce genre”. Mills a admis que l’approche pragmatique n’est pas la plus facile, mais elle a gardé sa silhouette en forme prête pour la caméra.

“Je n’arrête pas de me dire:” Tu dois revenir à ce que tu as fait alors “, a-t-elle ri. “Cela m’a maintenu en excellente santé. Je n’ai jamais manqué une journée de travail sur” Knots Landing “. Pendant neuf ans, je n’ai jamais manqué une journée de travail. Et je pense que c’est parce que je mangeais très bien, ce qui m’a permis de rester en bonne santé.

“Ce n’est pas que je ne mangeais pas de pâtes. Je ne mangeais pas de féculents. Je mangeais surtout des protéines, des légumes et c’était tout. J’avais même rarement un verre de vin parce qu’il y avait trop de sucre dedans, et je n’ai jamais avait du sucre à l’époque. Je crois encore vraiment que le sucre blanc est un poison.

Bien qu’elle soit détendue à propos de ses habitudes alimentaires, Mills a déclaré qu’elle accordait la priorité à une alimentation “propre et verte” avec un régime riche en légumes.

Mills a également réfléchi à prendre une pause d’Hollywood. Elle est devenue mère à 54 ans lorsqu’elle a adopté sa fille Chloé.

“J’ai travaillé les deux premières années quand elle était enfant, une toute petite chose”, a déclaré Mills. “C’est parce que je pouvais l’emmener avec moi sur le plateau, et c’était merveilleux. Elle était avec moi tout le temps. Mais une fois qu’elle a commencé à aller à l’école, j’ai su que je n’allais pas la quitter pour le cinéma. Je ne l’ai pas fait. Je ne voulais pas non plus la retirer de son école. Ce n’était donc pas une décision difficile. Heureusement, j’étais dans une position où je n’avais pas à travailler. Et c’était le moment le plus merveilleux. Je me concentrais uniquement sur sa mère. Je n’ai jamais regretté d’avoir pris cette décision.”

Chloé, aujourd’hui âgée de 28 ans, est mannequin et cadre à Soho House, un club privé d’élite pour les personnes impliquées dans les arts, la politique et les médias.

Mills avait précédemment révélé que sa vie amoureuse ne s’était épanouie qu’à l’âge de 60 ans.

“J’ai rencontre [actor and producer] Larry Gilman à 60 ans”, a déclaré Mills à l’AARP. “J’ai eu de la chance. Avant lui, j’étais un peu pour les mauvais garçons. Mais quand je l’ai rencontré, je savais juste que j’allais chercher le garçon pas mauvais.”

La vie, dit-elle, s’est avérée fructueuse.

“Nous avons une grande colline derrière notre maison”, a expliqué Mills. “Larry voulait construire un vignoble là-haut. Et j’étais juste comme, ‘Non, tu es fou, les vignes vont déloger la colline.’ J’étais inquiet. C’était l’un des rares combats que nous ayons jamais eu. Il ne m’a pas écouté, et c’est bien qu’il ne l’ait pas fait. Les vignes ont solidifié la colline, et maintenant nous avons notre propre vignoble commercial. Et c’est juste belle.”