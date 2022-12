La star de “Knots Landing”, Donna Mills, 81 ans, détaille ses secrets pour rester en forme : “Je fais attention”

La vétéran de “Knots Landing” Donna Mills révèle comment elle reste en forme au fil des ans.

Mills, 81 ans, a parlé à AARP – The Magazine de tout ce qu’elle priorise dans sa vie, y compris “manger vert et propre”.

“Pendant les années du feuilleton télévisé, je ne mangeais jamais de pâtes, de sucre, de pain, de glace, de biscuits ou quoi que ce soit de ce genre. Je prenais peut-être un demi-verre de vin. Maintenant, je mange, mais je fais toujours attention. Je Je ne suis pas végétarienne, mais je cultive, cueille et mange beaucoup de légumes”, a-t-elle partagé avec le point de vente.

Mills a également partagé qu’elle prévoyait de “continuer à bouger” dans les années à venir.

“Je joue au tennis cinq fois par semaine pendant deux heures d’affilée. J’ai la chance d’avoir un court en terre battue, qui est tellement plus doux pour les articulations que le ciment”, a-t-elle expliqué. “J’ai aussi une petite salle de sport chez moi, donc je m’entraîne avec des poids légers, j’utilise mon peloton, je fais beaucoup d’étirements sur ma barre de danse. Et laissez-moi vous dire que ce n’est pas toujours amusant. Comme presque tout le monde de mon âge, J’ai de l’arthrite et ça fait mal parfois. Mais c’est là que la discipline entre en jeu. Je ne suis pas Superwoman, mais je vois toujours la situation dans son ensemble.”

Mills a ajouté : “À 60 ans, 70 ans, plus tard, vous avez tellement plus à apporter – ne vous contentez pas de vous asseoir et de dire : « J’ai terminé ». »

L’actrice a également partagé avec le point de vente qu’elle avait pris une pause d’Hollywood pour élever sa fille, Chloé. Mills est devenue mère à 54 ans lorsqu’elle a adopté sa fille en 1994.

“J’étais célibataire, j’avais 54 ans et je voulais vraiment être mère. Ce n’était pas du tout une décision difficile à adopter”, a-t-elle partagé. “Je crois vraiment qu’elle était censée venir à moi, elle était censée être mon enfant. Je voulais qu’elle ait une vie normale. Alors, j’ai arrêté de travailler pendant de nombreuses années pendant qu’elle était à l’école, et c’était pour moi exactement la bonne chose à faire. Je ne voulais pas être séparé d’elle.

Chloé, 28 ans, est actuellement mannequin et cadre à Soho House, un club privé d’élite pour les personnes impliquées dans les arts, la politique et les médias.

Mills a partagé que sa vie amoureuse n’a pas prospéré jusqu’à ce qu’elle ait atteint la soixantaine et exhorte les autres à “se laisser ouvert à l’amour à tout âge”.

“J’ai rencontre [actor and producer] Larry Gilman à 60 ans. J’ai eu de la chance. Avant lui, j’étais un peu pour les mauvais garçons. Mais quand je l’ai rencontré, je savais juste que j’allais chercher le garçon pas mauvais”, a-t-elle expliqué.

L’actrice de “General Hospital” a poursuivi : “Nous avons une grande colline derrière notre maison. Larry voulait construire un vignoble là-haut. Et je me suis dit : « Non, tu es fou, les vignes vont déloger la colline. » J’étais inquiet. C’était l’un des rares combats que nous ayons jamais eu. Il ne m’a pas écouté, et c’est bien qu’il ne l’ait pas fait. Les vignes ont solidifié la colline, et maintenant nous avons notre propre vignoble commercial. Et c’est juste belle.”

Mills reste en contact avec ses co-stars de “Knot’s Landing”.

“Joan Van Ark et Michele Lee sont toujours de bons amis 40 ans après avoir joué dans ‘Knots Landing’. Parfois, nous faisons même “Une soirée avec les dames de Knots Landing” ensemble pour les fans. Certains se présentent avec ce maquillage dramatique pour les yeux, comme mon personnage, Abby.”

En parlant de son personnage, Abby Cunningham, Mills a partagé que pendant les années où elle incarnait le rôle, certaines femmes avaient du mal à la séparer de son personnage.

“Je dois dire qu’à l’époque de ‘Knots Landing’, beaucoup de femmes étaient vraiment distantes avec moi dans la vraie vie. Je n’ai pas compris pourquoi pendant longtemps. Puis j’ai réalisé que c’était mon personnage. Elles pensaient J’allais prendre leur mari”, a-t-elle dit.

L’actrice a une longue histoire de succès à Hollywood. En 1971, elle a joué aux côtés de Clint Eastwood dans “Play Misty For Me” avant de décrocher son rôle d’Abby Cunningham dans “Knots Landing” en 1979.

L’actrice, qui a remporté un Emmy pour son rôle dans “General Hospital” en 2015, a récemment joué dans “Nope” de Jordan Peele et jouera dans la série “Cutler” du VC Andrew Dawn basée sur les livres de l’auteur. Mills incarnera Lillian Cutler dans la série Lifetime, qui devrait sortir en 2023.