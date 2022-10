La star de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, Shehnaaz Gill, canalise son côté desi alors qu’elle dîne par terre à Dubaï

Shehnaaz Gill a mis en ligne un vlog de son séjour à Dubaï sur son compte YouTube. Elle est allée à un événement avec de nombreuses personnes célèbres, dont Sara Ali Khan, Tiger Shroff et Kapil Sharma. Elle a également partagé des images d’elle-même en train de dîner à la mode traditionnelle indienne avec ses admirateurs. Elle les a remerciés à la fin. Les admirateurs ont pris des selfies et ont été photographiés avec elle.

Regardez la vidéo ici:





Shehnaaz Gill est sur une lancée, l’adorable et pétillante actrice a un fan fou, et elle fera bientôt ses débuts à Bollywood avec Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan. Après cela, elle sera également vue dans un artiste de comédie d’ensemble Sajid Khan réalisé à 100% avec John Abraham et Ritesh Deshmukh.

Cependant, Shehnaaz a maintenant révélé qu’elle n’avait pas seulement 2 mais 4-5 films dans son chat. Récemment, Gill a été vue en train d’assister à l’anniversaire de sa co-vedette de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, Sidharth Nigam. En quittant la salle, l’actrice a eu une conversation intéressante, et là, elle a révélé l’essentiel. Quand un paparazzo a demandé à l’actrice, “Aapki movie kab aayegi?” À cela, Shehnaaz a répondu : « Film Kaun si wali ? 4-5 aa rahi hain. Puis un autre paparazzo a répondu au commentaire de Shehnaaz et a demandé “Bhaijaan wali movie…”

Shehnaaz Gill est connue non seulement pour son travail et sa beauté, mais aussi pour son honnêteté dans les interviews et autres. Récemment, l’actrice évoquait ne pas vouloir vivre son passé, elle estime qu’il vaut mieux se soucier de l’avenir. S’adressant à FM Canada, elle a déclaré: “Aisa koi lamha nahi hai jo main wapas se jeena chahti hun.”

Elle a dit: “Je veux assurer mon avenir et en faire le meilleur.” Elle a ajouté que tout ce qui s’est passé dans son passé reste dans le passé. “Jo hua ache ke liye hua et je suis prêt à tout dans le futur. Passé mein kyu jaana hai? Aage badhte hai na life mein », a-t-elle ajouté.