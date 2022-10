La star de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, Salman Khan, souhaite à Palak Tiwari le jour de son anniversaire, répond l’actrice

Salman Khan, star de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, a célébré l’anniversaire de Palak Tiwari en publiant un message sur Instagram.

Tout en partageant sa photo, la mégastar a écrit : « Je te souhaite un très joyeux anniversaire… @palaktiwarii »

Découvrez le poste ici:







Réagissant au message, Palak a commenté: “Merci beaucoup monsieur.”

Il y a quelques jours, la mère de Palak, Shweta Tiwari, a parlé de sa fille. Elle a déclaré au Bomaby Times : « Je ne crois pas à l’institution du mariage. En fait, je dis même à ma fille de ne pas se marier. C’est sa vie et je ne lui dicte pas comment la mener, mais je veux qu’elle réfléchisse bien avant de sauter le pas. Ce n’est pas parce que vous êtes en couple que cela doit aboutir au mariage”, a-t-elle déclaré.

Dans une interview, on a demandé à Palak si ses parents comme sa mère, la star Shweta Tiwari, “n’avaient rien donné à sa fille”.

Dans une interview avec Bollywood Bubble, Palak a déclaré: “Je crois que les étrangers sont marginalisés et, dans un sens qui est vrai, peut-être parfois ils sont négligés. Mais vous savez, il y a des inconvénients égaux, je dirais, d’être lié à quelqu’un qui l’a fait . Plus que toute autre chose, juste la pression d’être à la hauteur de ce qu’ils ont créé et l’amour que le public a pour eux. Je sais que peu importe ce que je fais, les gens penseront toujours que ma mère est meilleure et c’est quelque chose qui Je n’ai jamais réfuté de ma vie et je ne le ferai jamais parce qu’elle est meilleure. Je fais partie d’elle. Je suis une partie beaucoup plus petite d’elle. Donc pour que je grandisse là où elle est, il me faudra beaucoup de temps. Mais aussi, ma mère a eu beaucoup de difficultés dans sa vie dès son plus jeune âge.

Elle a également ajouté: “Une chose que je veux juste dire, les gens peuvent l’accepter ou non. Des gens qui ont tellement travaillé, tout comme ma mère qui est sortie de rien, presque rien et elle a gravi les échelons. Serait-il juste, si en dehors de cela, elle ne donnait rien à sa fille ? Tout son travail est parti en vain.