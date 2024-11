La star de KICK-ASS, Chloë Grace Moretz, se présente comme une femme gay dans une nouvelle publication sincère sur les réseaux sociaux

Chloë Grace Moretz avait déjà de nombreux crédits d’actrice à son actif avant de jouer dans le film de Matthew Vaughn. Botter le culmais ce rôle l’a mise sur la carte… et a généré une parcelle de controverse.

Compte tenu de son jeune âge à l’époque, le fait qu’elle largue des bombes F (et l’étrange mot C) en a choqué beaucoup, tout comme le niveau de violence inclus dans certaines scènes de la jeune fille de 11 ans. Depuis, Moretz a joué dans des films comme Laisse-moi entrer, Hugo, Carrie, Tom et Jerryet Coup de pied 2bien sûr.

Aujourd’hui, l’acteur fait la une des journaux après avoir fait son apparition en tant que « femme gay » sur Instagram. Moretz a révélé son orientation sexuelle dans un article concernant sa décision lors de l’élection présidentielle américaine de 2024.

Moretz a une relation amoureuse avec le mannequin Kate Harrison depuis 2018 mais n’a jamais commenté publiquement sa sexualité. Cette cause était clairement suffisamment importante pour que l’acteur change cela.

« Je pense que ce serait vraiment amusant de voir où va Hit-Girl et à quoi elle ressemble en tant qu’adulte », Moretz avait déjà évoqué la possibilité de reprendre son rôle le plus célèbre. « Mais je pense que ça devrait être plutôt parfait. »

Elle a ensuite expliqué que les co-stars Aaron Taylor-Johnson, Christopher Mintz-Plasse et « tout l’équipage, à tous les niveaux » il faudrait également qu’elle soit prête à revenir avant d’envisager de signer, ce que nous ne prévoyons pas. étant donné les projets particuliers de Vaughn pour une nouvelle trilogie de Botter le cul films.

Vous pouvez consulter la publication Instagram de Moretz ci-dessous.