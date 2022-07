La star de Khuda Haafiz Chapter 2, Vidyut Jammwal, va-t-elle se marier avec Nandita Mahtani à Londres ?

Vidyut Jammwal profite actuellement du succès de sa récente sortie Khuda Haafiz: Chapitre 2 Agni Pariksha et l’acteur a une autre raison d’ajouter à ses célébrations car il est rapporté que Vidyut va bientôt épouser sa fiancée créatrice de mode Nandita Mahtani à Londres .

Selon un rapport dans ETimes, l’acteur de Sanak se rendra à Londres ce mois-ci pour se marier avec Nandita qui est déjà là dans la capitale anglaise. Le rapport indique également que les deux tourtereaux se sont peut-être déjà mariés et partageront bientôt la bonne nouvelle avec leurs fans.

Les fiançailles de Vidyut et Nandita l’année dernière ont également été très discrètes, car les deux ont gardé le secret jusqu’à ce qu’ils révèlent eux-mêmes la nouvelle sur leurs réseaux sociaux. Vidyut est allé sur son Instagram le 13 septembre et a partagé deux photos, l’une dans laquelle les deux aventuriers sont vus en train de faire de l’escalade tout en se tenant la main.

Sur sa deuxième photo, le couple est vu debout devant le Taj Mahal, dos à la caméra et sous-titré : « Did it the COMMANDO way (engagement ring) 01/09/21 ». L’acteur a joué dans trois films d’action de la franchise Commando incarnant le personnage du capitaine Karanvir Singh Dogra.





Parlant de sa sortie la plus récente, Khuda Haafiz Chapter 2 est la suite directe de son acteur de 2020 intitulé Khuda Haafiz, qui s’est déroulé dans le contexte de la crise financière de 2008 et a été créé sur la plateforme de streaming Disney + Hotstar. Annu Kapoor, Aahana Kumra et Shiv Panditt ont joué dans des rôles de soutien dans la préquelle.