La star de Khatron Ke Khiladi 12 Shivangi Joshi révèle combien d’enfants elle veut tout en répondant à 20 questions avec sa sœur Sheetal Joshi [Watch goofy video]

Shivangi Joshi est l’une des actrices les plus aimées du pays. Elle est actuellement vue dans Rohit Shettyl’émission de télé-réalité basée sur les cascades, Khatron Ke Khiladi 12. Shivangi s’est récemment assise pour un segment amusant sur sa sœur, Sheetal JoshiLa chaîne Youtube de. Sheetal a mené une session de 20 questions avec Shivangi Joshi et elle a ensuite demandé beaucoup de choses à sa sœur. Leur lien fraternel est assez évident et relatable. Shivangi Joshi est juste le plus mignon. L’une des questions que Sheetal a posées à sa sœur était combien d’enfants elle voulait avoir…

Shivangi révèle le nombre d’enfants qu’elle veut avoir

Shivangi Joshi était l’invitée de l’émission de Sheetal Joshi sur sa chaîne YouTube. Les deux sœurs se sont jumelles dans des tenues florales et étaient surchargées de gentillesse. De son béguin à une chose qu’elle n’a pas dit à sa sœur au nombre d’enfants que Shivangi veut avoir, l’actrice de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a répondu à la majorité des questions. Interrogée sur le nombre d’enfants qu’elle souhaite avoir, la star de Khatron Ke Khiladi 12 a révélé qu’elle souhaitait avoir 12 enfants. Sheetal l’a taquinée en disant qu’elle créerait sa propre équipe de cricket de 11 joueurs. Shivangi a joué le jeu et a dit oui. Elle en a rapidement ajouté 2 plus tard. Eh bien, cette déclaration de Shivangi Joshi va sûrement créer un émoi dans nouvelles de divertissement.

Le béguin et le lien de Shivangi Joshi avec ses frères et sœurs

Tout au long de la vidéo, nous avons vu Shivangi et Sheetal se taquiner. Shivangi a révélé que Sheetal avait un dicton qui dit: “Jo tera hai wo mera hai aur jo mera hai wo bhi mera hai”, tout en expliquant comment Sheetal aime voler des vêtements de sa garde-robe. Cependant, lorsque Sheetal a interrogé Shivangi Joshi sur lequel des deux était son frère préféré, la magnifique beauté de Balika Vadhu 2 a nommé les deux. Malgré la pression, Shivangi a maintenu la même réponse. Awe, une sœur aînée si aimante qu’elle est, n’est-ce pas? Sheetal a également interrogé Shivangi sur son béguin.

Shivangi Joshi ne se souvient pas avoir eu le béguin pour Hrithik Roshan

Eh bien, elle se souvient qu’elle aimait Hrithik, mais pas l’histoire derrière. Ainsi, sa famille a révélé toute l’histoire du béguin de Shivangi Joshi pour Hrithik Roshan. Et c’est comme si Shivangi dormait avec la photo de Hrithik sous son oreiller. Ce n’est pas ça, elle adorerait une publicité mettant en vedette Hrithik. C’était une publicité pour une marque de boissons gazeuses et à l’époque, on obtenait des affiches de Hrithik à côté de la boisson gazeuse. Les membres de la famille de Shivangi recevaient les affiches uniquement pour elle. Un si joli souvenir, non ?