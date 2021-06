La star de ‘Khatron Ke Khiladi 11’, Shweta Tiwari, partage des photos amusantes avec Rahul Vaidya, explique pourquoi il est une personne ‘A’

L’acteur de télévision, Shweta Tiwari, qui tourne actuellement pour l’émission de téléréalité basée sur les cascades « Khatron Ke Khiladi 11 » au Cap, s’est rendu sur sa page Instagram vendredi pour bombarder son compatriote Rahul Vaidya de compliments. Shweta a partagé de nouvelles photos sur Instagram avec la chanteuse et star de télé-réalité Rahul Vaidya. Les deux peuvent être vus en train de prendre des poses pour le ‘Gram. Shweta étant elle-même magnifique, on la voit vêtue d’un haut court bleu et d’un short noir sur la photo avec une veste nouée autour de sa taille. Rahul Vaidya, quant à lui, a l’air super cool avec une tenue entièrement blanche et une veste pêche associée à d’énormes lunettes de soleil.

Shweta a énuméré quelques qualités de Rahul dans son article avec un ensemble d’adjectifs, qui commencent tous par la lettre « A ». Les légendes disent: « La personne affable, agréable et aimable de kkk11, Rahul Vaidya. »

Reconnaissant la publication, Rahul Vaidya a commenté: « En gros, vous m’appelez « une » personne … et arrêtez de lire des livres et d’apprendre de nouveaux mots. »

Shweta a récemment publié des photos d’elle en solo au Cap et a également révélé que tout le monde sur les plateaux de tournage de » Khatron Ke Khiladi 11 » l’appelait » Maman « .

Shweta et Rahul, ainsi qu’Arjun Bijlani, Divyanka Tripathi, Abhinav Shukla, Varun Sood, Nikki Tamboli, Sourabh Raaj Jain, Sana Makbul, Aastha Gill et Anushka Sen tournent pour le spectacle.