La star de KGF, Yash, veut que les gens CESSENT de manquer de respect à Bollywood après le succès de l’industrie du Sud ; c’est ce qu’il a à dire

La star de KGF, Yash, est un gentleman et il l’a prouvé à maintes reprises. Et ce dernier exemple prouve une fois de plus pourquoi il est l’inspiration parfaite à suivre. Après le succès du film sud, il y a beaucoup de débats sur le fait que le sud a réussi à dominer Bollywood et qu’il l’a fait en ce qui concerne les chiffres du box-office. Les chapitres 1 et 2 de KFG font partie de ces films à succès qui ont également très bien fonctionné auprès du public hindi. Et depuis lors, les gens ont commencé à comparer et à prétendre que les gens du Sud font de meilleurs films et mettent de côté les films de Bollywood.

Mais clairement, cette superstar du sud n’est PAS satisfaite du manque de respect auquel Bollywood est confronté et lors de sa récente interaction avec Film Companion, l’acteur a déclaré : ” Je ne veux pas que les habitants du Karnataka mettent une autre industrie à terre, car nous avons été confrontés le même problème quand tout le monde nous traitait de la même manière. Nous avons travaillé dur pour obtenir ce respect. Après cela, nous ne pouvons pas commencer à manquer de respect à qui que ce soit. Nous devons respecter tout le monde. Respecter Bollywood. Oubliez ce nord et ce sud”.

Dans une interaction avec nous, la star avait également mentionné comment les films du sud avaient été pris pour une blague plus tôt en raison du doublage standard du soleil, mais aujourd’hui, les choses ont changé et pour de bon. Lors d’une interaction avec BollywoodLife, nous avions interrogé Yash sur la question que la superstar Salman Khan avait soulevée sur la raison pour laquelle les films du sud fonctionnent à Bollywood et nos films pas dans le nord à laquelle il a expliqué qu’ils travaillaient énormément pour attirer le public ici et si la même chose est faite par les acteurs de Bollywood, leurs films fonctionneront aussi et pour commencer, c’est la barrière de la langue. Il a prouvé pourquoi il est la plus grande star et même un acteur de Bollywood comme Shahid Kapoor a appelé Rocky Bhai la sensation dans l’industrie maintenant.