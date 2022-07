La star de KGF 2, Yash, partage une photo avec des fans italiens ; écrit: ‘Votre amour pour moi dépasse les frontières’ [View Pic]

Yash était un grand nom de l’industrie cinématographique de Kannada, mais avec KGF : Chapitre 2 l’acteur est devenu une star pan-indienne. Le film, qui était une suite de la sortie de 2018 KGF: Chapitre 1, s’est exceptionnellement bien comporté au box-office et a collecté Rs. 1233 crores bruts dans le monde. La version hindi du film a également reçu une réponse fantastique et a frappé Rs. 434,70 en Inde. Grâce au super succès de KGF 2, Yash a maintenant un énorme fan suivant.

L’acteur est actuellement en vacances en Italie, et récemment, il a partagé une photo sur Instagram dans laquelle il pose avec ses fans. L’acteur l’a légendé comme suit : “Votre amour pour moi dépasse les frontières, je l’accepte à bras ouverts… Un grand merci à ces merveilleux fans que j’ai rencontrés d’Italie et du Bangladesh pour rester après les heures de travail et le rendre spécial pour nous. ”

Eh bien, la photo est devenue virale et les fans de Yash l’adorent. Alors que KGF 2 est devenu l’un des plus grands succès de l’histoire du cinéma indien, les fans de Yash attendaient avec impatience l’annonce de son prochain film. Les tendances #Yash19 sur les réseaux sociaux presque chaque semaine.

Même de nombreux fans ont commenté la photo ci-dessus où ils ont interrogé Yash sur son prochain film. Un fan a commenté: “Prochaine mise à jour du film, s’il vous plaît.”

Pendant ce temps, les créateurs de KGF ont également confirmé que la partie 3 aura lieu. Mais cela n’arrivera pas de sitôt et cela prendra du temps. Nous sommes sûrs que même KGF 3 obtiendra une excellente réponse au box-office, tout comme KGF 2.

Yash profite actuellement de ses vacances avec sa femme et continue de partager des photos et des vidéos sur son Instagram. Découvrez les messages ci-dessous