Adah Sharma a eu 31 ans aujourd’hui (11 mai). L’actrice connaît actuellement le succès de son film The Kerala Story réalisé par Sudipto Sen. Le jour de son anniversaire, l’actrice a partagé son « secret pour faire face aux interdictions » avec ses fans sur les réseaux sociaux, ce qui a amené les fans à l’apprécier.

Jeudi, Adah Sharma s’est rendue sur son Instagram et a partagé une vidéo à l’occasion de son anniversaire et a même remercié ses fans d’avoir fait de son film The Kerala Story un succès. Dans la vidéo, on pouvait voir l’actrice adorer le Seigneur Shiva et chanter Shiv Tandav stotram.





L’actrice a été vue assise dans un temple et adorant vêtue d’un costume traditionnel jaune et blanc. L’actrice a légendé la vidéo, « Le secret de mon énergie. L’énergie qui me permet d’accepter les bouquets et de faire face aux interdits. Merci à vous tous de m’avoir fait vôtre.

Les internautes ont fait l’éloge de l’actrice dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait: « Nous avons besoin de plus d’acteurs comme vous, Jai Bholenath. » Un autre a écrit: « Le genre d’énergie dont j’ai toujours besoin dans ma vie, je souhaite que ma fille soit comme vous à l’avenir. » Un autre fan a commenté: «Quelle actrice, pure combinaison de culture et de simplicité. Si l’Inde soulève des actrices comme celles-ci qui promeuvent notre culture et promeuvent la vérité. Ce serait alors une plus grande réussite que de simplement gagner un Oscar. Félicitations les gars, nous avons rendu la bonne fille célèbre.

Dirigé par Sudipto Sen, The Kerala Story met en vedette Adah Sharma Sonali Balani, Yogita Bihani et Siddhi Idnani. Le film a suscité la controverse avant même sa sortie après que sa bande-annonce ait affirmé que 32 000 filles de l’État avaient été converties à l’islam par ISIS. Produit par Vipul Shah, le film est sorti le 5 mai 2023 et a collecté Rs 50 crore en 5 jours. Malgré les réactions négatives de plusieurs dirigeants politiques et les interdictions dans plusieurs pays, le film tourne fort au box-office.

Pendant ce temps, Adah Sharma a reçu des critiques positives de la part des critiques ainsi que du public pour sa performance dans The Kerala Story. L’actrice serait ensuite vue dans le film Telugu Question Mark dirigé par le réalisateur débutant Vipra.

