La star de Kashmir Files, Anupam Kher, partage une vidéo de retour avec Amrish Puri, Vivek Agnihotri réagit

Sur Twitter et Instagram, Anupman Kher interagit fréquemment avec ses abonnés en publiant des images et des vidéos de retour. Il a maintenant mis en ligne une vidéo avec Amrish Puri dans laquelle on peut le voir chanter. On peut le voir en train de plaisanter sur Amrish Puri et sa calvitie.

Réagissant à la vidéo, Vivek Agnihotri a écrit “lol” suivi d’un cœur rouge.

Anupam Kher a joué dans un certain nombre de films à succès produits par Karan Johar et Aditya Chopra, notamment Kuch Kuch Hota Hai, Dilwale Dulhania Le Jayenge et Veer Zaaara. Anupam a réfléchi sur le passé et a remarqué que bien qu’ils l’appelaient leur chéri, les choses ont changé pour des raisons non identifiées.

Lors d’une interview, Anupam a déclaré à Times Now Navbharat : « Je ne fais pas partie du cinéma grand public en Inde aujourd’hui. Je ne suis pas. Je ne fais aucun film de Karan Johar, je ne fais aucun film de Sajid Nadiadwala, je ne fais aucun film d’Aditya Chopra parce que les offres ne sont pas venues. J’étais le chéri de tous ces gens. J’ai fait les films de tout le monde. Mais je ne les blâme pas de ne plus me caster. Mais parce qu’ils ne me castaient pas dans leurs films, j’ai trouvé un chemin où j’ai fait un film tamoul appelé Connect, j’ai fait un film en télougou appelé Tiger Nageswara Rao. J’ai aussi fait Uunchai de Sooraj Barjatya.

Expliquant comment il a redécouvert son amour pour le métier. Il a dit: «Sinon, j’aurais pu m’asseoir et dire: ‘Arey yaar mere dost aur mere jo itne kareebi ils ek zamaane mein, mujhe ab lete nahin hain filmon mein toh main ab kya karoon main toh barbaad ho gaya (qui étaient autrefois mes mes amis m’ignorent maintenant et ne proposent plus de films). Bien sûr, mujhe takleef hoti hai, dukh hota hai ki kyun nahin lete bhai main toh inki sab filmon mein kaam karta tha (Ça fait mal parce que j’avais l’habitude de travailler avec eux. Mais ce n’est pas une plainte et je ne le tiens pas non plus contre Je dis juste que parfois, quand une porte se ferme, tant d’autres fenêtres et portes s’ouvrent).