La star de Karthikeya 2, Nikhil Siddhartha, se bat pour le secret le mieux gardé de l’Inde dans l’acteur à venir

En 2022, Nikhil Siddhartha est devenu une sensation nationale avec son blockbuster pan-indien, Karthikeya 2. Après le super succès de son dernier film, Nikhil revient sur grand écran avec son prochain thriller d’action, Spy. Le samedi 6 mai, les réalisateurs du prochain film ont dévoilé une courte vidéo, une affiche animée, pour dévoiler la toile de fond du prochain film pan-indien de Nikhil. Les fabricants ont également annoncé le 29 juin comme date de sortie.

Nikhil Siddhartha a partagé la vidéo sur son Instagram et l’a sous-titrée : « Ce sera GRAND ! EXPLOSIF ET ÉPIQUE ! #SP. Rejoignez-nous dans une mission pour découvrir le secret le mieux gardé de l’Inde, le Great Subhash Chandra Bose. Préparez-vous pour une aventure d’action sur un monde de secrets. Un sujet étonnant auquel je crois vraiment dans l’annonce du logo #SPY et de la date de sortie. »

Voici l’annonce de l’affiche de la motion





L’annonce de l’espionnage a enthousiasmé les cinéphiles et les fans de l’acteur. Un internaute a écrit : « Wooww super coup Nikil bro. » Un autre internaute a écrit: « Encore un autre contenu de bloc d’alimentation de la star bien-aimée de Pan India. » Un internaute a ajouté : « Ça ressemble à un broo épique… qui vous attend… de retour dans les cinémas. » Un autre internaute a écrit : « Il y a un an, tu nous montres ce qu’est Krishna, maintenant tu es prêt à montrer l’arjuna de l’Inde dans le combat pour la liberté. Tu gagnes mon respect.

Dans Spy, l’actrice Iswarya Menon est jumelée avec Nikhil, et le film est produit par K Rajashekhar Reddy. Le thriller d’espionnage bourré d’action sortira en cinq langues : télougou, hindi, tamoul, malayalam et kannada. Avant Spy, Nikhil a fait des disques avec son dernier film Karthikeya 2. Le film mettait également en vedette Anupam Kher dans un rôle spécial de camée.