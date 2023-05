La star de Kardashians, Foodgod, arrive à Londres après avoir participé à de grandes réunions télévisées

FOODGOD – la star de la télévision anciennement connue sous le nom de Jonathan Cheban – a atterri à Londres.

Le gourmet de 49 ans est arrivé au Royaume-Uni pour des rencontres avec des dirigeants de la télévision et un défilé de repas haut de gamme.

Pierre Gary

Foodgod – anciennement connu sous le nom de Jonathan Cheban – est au Royaume-Uni[/caption]

L’ancienne star de Celebrity Big Brother a été vue en train d’arriver dans ses appartements de luxe.

Plus tard, il a posté dans les restaurants primés Hakkasan du Mayfair de Londres.

Cela vient après que The Sun a révélé que Foodgod et Kim Kardashian se sont réunis au milieu de rumeurs selon lesquelles ils auraient été enfermés dans une querelle.

Il est devenu célèbre pour la première fois en apparaissant dans l’émission de téléréalité américaine Keeping Up with the Kardashians en tant qu’ami des sœurs.

Il est également apparu dans les spin-off Kourtney et Kim Take New York, Kourtney et Kim Take Miami et Kourtney et Khloé Take The Hamptons.

Il a également eu sa propre émission de téléréalité en 2010, The Spin Crowd, qui a duré une série.

Foodgod a légalement changé son nom de Jonathan Cheban en 2019.

