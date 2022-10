La star de Kantara Rishab Shetty reçoit les bénédictions de la superstar Rajinikanth, les photos deviennent virales

Rishab Shetty est sur un nuage neuf après que son dernier film Kantara soit devenu un blockbuster devenant le deuxième film Kannada le plus rentable derrière le chapitre 2 de KGF de Yash et Prashanth Neel. La star de Kannada a rencontré la superstar tamoule Rajinikanth le vendredi 28 octobre et leurs photos, dans où Rishab peut être vu en train de toucher les pieds de Rajinikanth et ce dernier l’honorant avec un châle, deviennent viraux sur les réseaux sociaux.

Partageant ses photos avec la star d’Enthiran, Rishab a tweeté : « Si vous nous louez une fois, nous vous louerons cent fois », ce qui fait référence au célèbre dialogue de Rajinikanth de Bhaasha qui dit : « Si je le dis une fois, c’est équivalent de le dire 100 fois”, et a en outre écrit, “merci @rajinikanth monsieur, nous sommes toujours reconnaissants pour votre appréciation de notre film Kantara”.

Hombale Films, la société de production de Vijay Kiragandur qui a financé le film, a également partagé les quatre photos sur son compte Twitter et a écrit : “‘Master et son apprenti se sont engagés dans une conversation perspicace ! One & Only @rajinikanth monsieur avec notre #Shiva, @shetty_rishab “.

C’était le mercredi 26 octobre, lorsque Rajinikanth avait écrit un tweet appréciant le film de Rishab Shetty dans lequel il écrivait : “‘L’inconnu est plus que le connu’, personne n’aurait pu mieux dire cela au cinéma que @hombalefilms #KantaraMovie que vous avez donné moi la chair de poule @shetty_rishab Rishab vous félicite en tant qu’écrivain, réalisateur et acteur. Félicitations à toute la distribution et à l’équipe de ce chef-d’œuvre du cinéma indien”.

Avant Rajinikanth, diverses célébrités du cinéma telles que Prabhas, Prithviraj Sukumaran, Kangana Ranaut, Vivek Agnihotri, Pooja Hegde, Allu Arjun et Prashanth Neel, entre autres, sont sorties et ont soutenu Kantara, faisant l’éloge du film sur leurs comptes de médias sociaux et exhortant les gens d’aller le regarder sur grand écran.