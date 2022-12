La star de Kantara, Rishab Shetty, réagit à la jalousie de Nawazuddin Siddiqui

Le réalisateur et acteur de Kannada, Rishab Shetty, a impressionné tout le monde avec son dernier film acclamé par la critique, Kantara, qui a franchi les barrières linguistiques et s’est avéré être l’un des plus gros blockbusters de 2022. Alors que Rishab a parlé de ce qui a fonctionné pour son film, il a récemment a réagi à Nawazuddin Siddiqui disant qu’il est jaloux de lui.

S’exprimant lors de l’Agenda Aaj Tak 22, Rishab et Nawazuddin ont partagé leurs expériences individuelles de travail dans l’industrie cinématographique. Au cours de leur conversation, Nawaz a admis être jaloux du travail de Rishab et a déclaré que si quelqu’un fait du bon travail, il y a un sentiment de jalousie et une saine concurrence. Il a également ajouté que cela vous garde sur vos gardes et vous pousse à travailler plus dur.

Répondant à Nawaz, Rishab a déclaré qu’il avait regardé de nombreux films que l’acteur de Sacred Games avait réalisés et l’avait qualifié de senior de la classe moyenne qui avait lutté et s’était efforcé d’atteindre sa position actuelle. Il a également qualifié Nawaz de très grande source d’inspiration. Au cours de la conversation, Nawaz a également exprimé son souhait de travailler dans des films Kannada et d’avoir également l’opportunité de travailler avec Rishab.

“J’ai regardé tellement de films de Nawaz bhai et j’ai regardé son parcours rempli de travail acharné et d’efforts. Il est comme nous, nous sommes des gens de la classe moyenne sans arrière-plan, mais nous voulons entrer dans l’industrie et la faire grandir. Il est une très grande inspiration. Il est venu du théâtre et a fait tellement de petits rôles (avant d’en faire un grand). Même nous avons fait de si petits rôles dans le cinéma Kannada avant d’avoir notre grande pause. Il est notre aîné, nous avons le même parcours “, a déclaré Rishab.