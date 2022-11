La star de Kantara Rishab Shetty pose avec le joueur de cricket sud-africain AB de Villiers, la vidéo devient virale

Le film en langue kannada Kantara, mettant en vedette et réalisé par Rishab Shetty, a conquis le cœur du public avec sa narration enracinée, ses effets visuels brillants, ses décors d’action passionnants et son point culminant inoubliable. Après que le film ait été salué par plusieurs industries cinématographiques, le joueur de cricket sud-africain AB de Villiers a également rendu hommage au blockbuster.

Alors que Rishab rencontrait le joueur de cricket vedette, les deux ont été vus saluer le nom de Kantara avec la plus grande joie dans la bobine qu’ils ont partagée sur leurs comptes Instagram. La bobine de Rishab et de Villiers était sous-titrée, “C’est un match! A rencontré le vrai 360 aujourd’hui. Le #Superhero est de retour aux racines à #NammaBengaluru”. Le joueur de cricket s’appelle M. 360 en raison de sa capacité à frapper des coups tout autour du sol.





La réunion a eu lieu parce que Hombale Films, la société de production du film, est associée à l’équipe de la Premier League indienne des Royal Challengers Bangalore, que le batteur-gardien de guichet sud-africain représentait dans la ligue nationale de cricket. Leurs logos sont vus à la fin de la bobine en tant que « partenaires fiers ».

Lorsque le partenariat a été annoncé entre les deux entités en avril de cette année, Vijay Kiragandur, propriétaire de Hombale Films, avait déclaré : “Comme les films Hombale et RCB sont nés à Bengaluru et ont pu divertir les gens pendant des années, notre collaboration est tout à fait naturelle. Nous sommes très ravis de cette collaboration et 2022 vient de devenir beaucoup plus grand pour nous avec la sortie de KGF : Chapitre 2 que nous prévoyons de célébrer de manière royale. Ensemble, nous essaierons d’évoluer et de créer, de tisser de la magie pour nos fans dans les films, sports, style de vie, contenu et plus.”

Après sa réponse tonitruante dans la version Kannada du 30 septembre, Kantara a été doublé dans d’autres langues indiennes, à savoir l’hindi, le tamoul, le télougou et le malayalam. La superstar de Mollywood Prithviraj Sukumaran a présenté le film lors de sa sortie au Kerala.