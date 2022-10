La star de Kantara, Rishab Shetty, “n’est pas intéressée par les remakes”; rejette l’idée d’une adaptation en hindi à Bollywood

Kantara est devenu un nom familier maintenant, grâce au film incroyable, écrit, réalisé et interprété par Rishab Shetty. Chaque jour qui passe, Kantara devient le choix du public en raison de ses racines dans la culture indienne. La course à succès de Films du Sud continue large et haut et la vedette de Rishab Shetty, Kantara, vient de constater la même chose. L’acteur s’est assis pour une interview récemment. Il a été interrogé sur un remake en hindi du film en langue kannada et l’acteur a immédiatement rejeté l’idée.

Rishab Shetty ne veut pas que Kantara soit refait en hindi

La vedette de Rishab Shetty, Kantara, est en plein buzz ces derniers temps dans Entertainment News. Dans une interview avec ETimes, on a demandé au réalisateur et acteur de Kantara qu’il n’y avait probablement aucune chance qu’une adaptation en hindi du film soit réalisée car une version doublée en hindi a été publiée simultanément. Lorsqu’il l’a fait remarquer, il a dit que c’était mieux. Mais lorsqu’on lui a demandé si Kantara était fait en hindi, qui penserait-il pourrait jouer son rôle? Rishab Shetty a déclaré que pour jouer un tel personnage, il faut croire aux racines et à la culture. L’acteur a ajouté que même s’il admire beaucoup de grandes stars de l’industrie du film hindi, il n’est pas intéressé par les remakes.

Rishab Shetty rend visite à Siddhivinayak à Mumbai

Voyant le succès massif que le film Kantara a rencontré à travers le pays, Rishab Shetty en a profité pour demander la bénédiction de Lord Ganesha dans le célèbre temple Siddhivinayak de Mumbai. Rishab Shetty a récemment été aperçu au temple Siddhivinayak. Les photos de Rishab deviennent virales en ligne.

Regardez les photos de Rishab Shetty à Siddhivinayak ici :

Rishab Shetty parle des films du Sud qui réussissent à travers le pays

Ces derniers temps, tout à Bollywood ne fonctionne pas au box-office tandis que les films régionaux du Sud gagnent les cœurs. Kantara est l’un de ces films. Interrogé sur le débat populaire, l’acteur a déclaré qu’il était saisonnier tout en ajoutant que chaque industrie a ses hauts et ses bas. Rishab a ajouté que le public ne divise plus les films en fonction des frontières et accepte tous les films comme cinéma indien. Bien que Kantara soit un film en langue kannada, il fait partie du cinéma indien.