La star de Kantara, Rishab Shetty, explique ce qui a fait de son film Kannada un tel succès au box-office dans tout le pays

Kantara, un film Kannada qui a pris d’assaut le box-office mondial de manière inattendue et sa vedette Rishab Shetty sont devenus le sujet de conversation de la ville. Pour vous donner un aperçu, le film a franchi la barre des 400 crores de roupies au box-office mondial, devenant le seul film Kannada à entrer dans le club des 400 crores dans le monde après un autre succès de KGF Chapter 2 de Kannada avec Yash.

Mais comment Rishab a-t-il fait cela ? Existe-t-il une recette du succès ? Y a-t-il un mantra que d’autres cinéastes, visant à réaliser certains des plus grands succès au box-office de Pan India, peuvent prendre en considération? La star de Kantara a tout révélé lors du 53e Festival international du film indien (IFFI) 2022 à Goa.

Dans une masterclass maison sur “Représenter la diversité culturelle et identifier de nouveaux marchés”, animée par le producteur de films vétéran TG Thyagarajan à l’IFFI, Rishab Shetty a parlé de l’aspect fondamental qui a rendu son film si accessible à un public transcendant toutes les barrières démographiques ou linguistiques.

Parlant de la façon dont Kantara a été classé, Rishab Shetty a partagé qu’il a utilisé tous les différents éléments qui l’ont personnellement inspiré. Dès son expérience et ses observations en regardant le cinéma tamoul et les nuances plus fines des cultures ont donné à Kantara la forme suffisamment fluide pour pénétrer le cœur de la variété des publics qui ont regardé le film.

Donnant une autre raison sur ce qu’il pense avoir fait du film un tel succès, Shetty a déclaré: “Grâce à OTT, les gens regardent maintenant des films du monde entier, de tout le pays”. Il a ajouté qu’OTT a provoqué la révolution indispensable où le public ne se limite plus à la langue dont il est natif ou qu’il connaît.

Le succès de Kantara est vraiment encourageant pour les cinéastes qui créent un cinéma régional à vocation mondiale. Fait intéressant, alors que Rishab Shetty est tout excité par les opportunités qui s’offrent désormais au cinéma, il a décidé de travailler uniquement dans l’industrie cinématographique Kannada car c’est son Karma Bhoomi. Cependant, il est tout à fait d’accord pour doubler le film dans autant de langues que possible s’il est un succès et mérite un public plus large. Nous espérons vraiment voir d’autres projets de ce type à l’avenir, qui brouilleront le fossé entre les différents «bois» d’où proviennent les films et définiront véritablement ce que représente l’industrie cinématographique indienne.