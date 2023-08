La star de Kangana Ranaut Emergency remportera tous les prix l’année prochaine, affirme Anupam Kher

Alors que Kangana Ranaut Les débuts en tant que réalisateur Emergency ont laissé un impact énorme sur le public avec son teaser, le public était impatient d’en voir plus. Et maintenant, avant sa sortie le 24 novembre, l’un des acteurs du film, Anupam Kher, a fait une grande déclaration sur le drame d’époque. Récemment, Anupam a partagé lors d’une cérémonie de remise des prix que le film serait le plus grand succès de 2023. Il a même déclaré que le film remporterait tous les prix l’année prochaine.

Lors d’une cérémonie de remise de prix récemment, Anupam a déclaré : « Après avoir travaillé sur le film de Kangana, je suis sûr que l’année prochaine, Emergency remportera tous les prix à toutes les fonctions. Kangana a fait un travail fabuleux dans le film en tant que réalisatrice et actrice. J’exhorte les gens à de ne pas faire d’attentes car aucune attente n’est suffisante avec Emergency, elle dépassera même les plus élevées d’entre elles. »

Le film de Kangana Ranaut est l’un des plus attendus de la programmation des nouveaux films prévus pour une sortie en 2023 et 2024.