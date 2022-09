Le thriller d’action Vikram de Kamal Hassan a terminé 113 jours de tournage en salles et est devenu le film tamoul le plus rentable de tous les temps au Tamil Nadu. Vikram, réalisé par Lokesh, est sorti en salles le 3 juin et a débuté avec une réponse positive des masses et des critiques.

Selon le rapport de Hindustan Times, Vikram a enregistré une fréquentation record et a rapporté plus de 500 crores de roupies dans le monde. Vikram a déjà détrôné le méga-hit Baahubali 2: The Conclusion de SS Rajamouli, s’assurant la première place du film le plus rentable du Tamil Nadu. Vikram a également joué Vijay Sethupathi et Fahadh Faasil en tête.

Même l’analyste commercial Ramesh Bala a tweeté à propos du jalon de Vikram et a écrit: “Le mammouth INDUSTRY HIT #Vikram de Kamal Haasan termine sa tournée théâtrale dans TN aujourd’hui au Coimbatore KG Cinemas (113 jours). Le film a établi le record de TOUS LES TEMPS pour: Share & Highest Footfalls en 100 ans de cinéma tamoul (TN).

Voici le tweet



#KamalHaasan ‘s Mammoth HIT DE L’INDUSTRIE #Vikram termine sa tournée théâtrale à TN aujourd’hui aux cinémas Coimbatore KG (113 jours). Le film a établi le record de TOUS LES TEMPS pour :

Plus haut brut

Part la plus élevée et

Les plus hauts pas en 100 ans de cinéma tamoul. (TN) #KamalHaasan#LokeshKanagaraj – Ramesh Bala (@rameshlaus) 22 septembre 2022

Plus tôt ce mois-ci, Kamal Haasan et Vijay Sethupathi ont célébré la sortie du film des 100 jours. Les stars ont partagé le jalon sur leurs poignées Twitter respectives. Vijay a partagé deux nouvelles affiches de film sur son Twitter et a écrit : “#Vikram Roaring into 100th day. #100DaysofVikram #Ulaganayagan #KamalHaasan #VikramRoaringSuccess.”

Ulagaya Nayankan Kamal Haasan a également réagi au super-succès de Vikram et a publié un audio où il a reconnu l’amour du public et a déclaré : « Je suis heureux de pouvoir me connecter à la jeune génération via Vikram. Ma gratitude à tous ceux qui ont fait de Vikram un énorme succès. Mes félicitations à mon jeune frère Dir Lokesh.

Le film est sorti en salles avec Major d’Adivi Sesh et Samrat Prithviraj d’Akshay Kumar. Vikram a lancé Lokesh Cinematic Universe, qui comprend le drame d’action du réalisateur 2019 Kaithi. Vikram sera suivi d’une suite avec un rôle prolongé de Suriya.