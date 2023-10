La star de « Jurassic Park », Sam Neill, s’excuse en larmes pour l’inquiétude des fans et clarifie ses remarques sur la lutte contre le cancer

La star de « Jurassic Park », Sam Neill, s’est excusée en larmes pour avoir inquiété ses amis et ses fans et a remis les pendules à l’heure sur ses récentes remarques sur son traitement contre le cancer.

L’acteur de 76 ans a partagé mardi une vidéo émouvante sur Instagram pour clarifier les propos qu’il a tenus lors d’une interview avec l’émission télévisée « Australia Today ». Neill a déclaré au média qu’il était en rémission depuis 12 mois en raison des effets positifs d’un médicament anticancéreux rare, mais les médecins l’avaient informé qu’il finirait par cesser de fonctionner.

« J’ai fait une remarque en passant que le traitement que je suis, qui me met en rémission, échouera inévitablement un jour. Eh bien, c’est ce qui arrive. Il n’y a pas de quoi s’inquiéter », a déclaré Neill dans la vidéo, alors qu’il était assis dehors sur son siège. porche.

« Je suis en rémission et je prévois de l’être pendant de nombreuses années encore. »

« Je vous ennuierai tous à mort avec beaucoup plus de travail et, au cas où cela échouerait, nous essaierons autre chose », a ajouté Neill. « Il se passe toutes sortes de choses avec le cancer ces jours-ci. C’est un tout nouveau jeu de balle.

« Alors s’il te plaît, arrête de t’inquiéter », dit-il en pleurant. « Je reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux et de la part d’amis. Je suis désolé d’inquiéter tout le monde. Tout va bien, tout va bien. C’est une belle journée, je pars au travail et regarde comme ces géraniums sont magnifiques. en arrière-plan. »

Le natif du Royaume-Uni a sous-titré le clip : » TOUT VA BIEN. JE VAIS BIEN !! «

« S’il vous plaît, ignorez les histoires confuses dans la presse aujourd’hui », a poursuivi Neill. « Une remarque passagère sur le programme d’hier soir a été prise hors de son contexte. Soyez assuré que je suis fermement en rémission et que j’ai l’intention de le rester pour les années à venir. »

Plus tôt cette année, Neill a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de stade 3. leucémie en mars 2022. À cette époque, il qualifiait la maladie de « féroce ».

Lors de l’apparition de Neill dans « Australia Story », il a admis que même s’il ne savait pas exactement combien de temps il lui restait, il n’avait pas peur de mourir.

L’acteur a déclaré qu’il n’avait « pas du tout peur » de la mort et qu’il trouvait même l’idée de mourir « ennuyeuse » parce qu’il avait plus à accomplir.

Neill a détaillé son diagnostic de lymphome angio-immunoblastique à cellules T, affirmant qu’il se battait pour « ma vie ». Il a subi quelques mois de chimiothérapie « brutale », ce qui, selon lui, l’a privé de « toute forme de dignité ».

Son médecin, Orly Lavee, est apparu dans l’émission pour expliquer qu’avant même qu’il n’ait terminé le premier cycle de chimiothérapie, le cancer s’est avéré résistant au traitement et est devenu encore plus agressif. Elle a ajouté que de nombreux patients choisissent d’arrêter complètement leur traitement si cela se produit, mais Neill était « très désireux » de poursuivre le combat.

Elle lui a prescrit ce médicament anticancéreux rare comme prochaine étape de son traitement, et il a dit que c’était une « surprise » quand il a réellement fonctionné.

« C’était il y a un an maintenant », a déclaré Neill à propos du médicament, « et j’ai été en rémission depuis, et j’en suis extrêmement reconnaissant. Ce n’est pas quelque chose que je peux terminer. Je serai là-dessus pour le reste de ma vie. Toutes les deux semaines, j’y vais et je me fais à nouveau tabasser. C’est comme faire 10 rounds avec un boxeur, mais ça me garde en vie. Et être en vie est infiniment préférable à l’alternative.

« L’idée de la retraite me remplit d’horreur, en fait. Ne pas pouvoir faire les choses que vous aimez serait navrant. Mais je dois aussi être réaliste dans la mesure où un médecin m’a dit : « Ce truc va cesser de fonctionner ». un jour aussi. Donc je suis préparé pour cela. Je suis prêt pour cela. Et je pense que j’ai fait de bonnes choses. … Elles n’ont pas toutes été bonnes. Nous avons tous des regrets. Mais je pense que je peux vivre seul, et Je peux mourir tout seul, OK. »

Le fils de Neill, Tim, a déclaré que l’acteur n’aimait pas parler de sa maladie, admettant qu’il ne savait même pas de quel type de cancer son père souffrait jusqu’à ce que des articles de presse commencent à paraître sur le sujet.

« Ça ne m’intéresse pas », avoua Neill avec un large sourire. « Le cancer ne m’intéresse pas. J’ai autre chose en tête, et ce n’est pas le cancer. … Je sais que je l’ai, mais cela ne m’intéresse pas vraiment. »

Ce qu’il a trouvé intéressant, cependant, c’est l’idée de laisser derrière lui des histoires à ses proches. Alors qu’il luttait contre le traitement après le diagnostic initial, il a décidé de noter des choses dont il voulait que ses enfants et petits-enfants se souviennent, et qui sont finalement devenues ses mémoires, « Est-ce que je vous ai déjà dit ça? » qui a été publié en mars.

Neill est également resté occupé avec sa carrière d’acteur au milieu de sa bataille contre le cancer. Avant la grève des acteurs, il tournait la prochaine série limitée Peacock « Apples Never Fall » aux côtés d’Annette Bening. La série est une adaptation du roman à succès 2021 du même nom de Liane Moriarty.

L’acteur est actuellement en production sur la saison 2 de la série policière australienne « The Twelve », qui est en tournage en Australie occidentale.

Emily Trainham de Fox News Digital a contribué à ce rapport.