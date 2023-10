La star de « Jurassic Park », Sam Neill, n’a « pas peur » de la mort alors qu’il lutte contre un cancer agressif

Sam Neill est connu pour son apparition dans les films « Jurassic Park », mais dernièrement, sa santé a fait la une des journaux.

Plus tôt cette année, Neill a révélé qu’on lui avait diagnostiqué un cancer du sang de stade 3 en mars 2022. À l’époque, il avait qualifié la maladie de « féroce » et, dans une nouvelle interview, il admet que même s’il ne sait pas exactement combien de temps il lui reste, il n’a pas peur de mourir.

Plus précisément, l’acteur a déclaré qu’il n’avait « pas du tout peur » de la mort et qu’il trouvait même l’idée de mourir « ennuyeuse » parce qu’il avait encore des choses qu’il aimerait faire.

S’adressant à l’émission télévisée « Australian Story », Neill a détaillé son diagnostic de lymphome angio-immunoblastique à cellules T, affirmant qu’il se battait pour « ma vie ». Il a subi quelques mois de chimiothérapie « brutale », ce qui, selon lui, l’a privé de « toute forme de dignité ».

Son médecin, Orly Lavee, est apparu dans l’émission pour expliquer qu’avant même qu’il n’ait terminé le premier cycle de chimiothérapie, le cancer s’est avéré résistant au traitement et est devenu encore plus agressif. Elle a ajouté que de nombreux patients choisissent d’arrêter complètement leur traitement si cela se produit, mais Neill était « très désireux » de poursuivre le combat.

Elle lui a prescrit un médicament « nouveau » comme prochaine étape de son traitement, et il a dit que c’était une « surprise » quand il a réellement fonctionné.

« C’était il y a un an maintenant », a déclaré Neill à propos du nouveau médicament, « et je suis en rémission depuis lors, et j’en suis immensément reconnaissant. Ce n’est pas quelque chose que je peux terminer, j’y serai pour le reste du temps. » «

Grâce au succès du traitement, l’acteur a déclaré qu’il était capable de faire « mon premier travail substantiel depuis plus d’un an ».

Il a déclaré : « En fait, l’idée de la retraite me remplit d’horreur. Ne pas pouvoir faire les choses que vous aimez serait navrant. Mais je dois aussi être réaliste dans la mesure où un médecin m’a dit : « Ce genre de choses un jour aussi, je cesserai de travailler. Donc je suis préparé pour ça. Je suis prêt pour ça. Et je pense que j’ai fait de bonnes choses… elles n’ont pas toutes été bonnes. Nous avons tous des regrets. Mais je pense que je peux vivre seul, et je je peux mourir tout seul, OK. »

Le fils de Neill, Tim, a déclaré que l’acteur n’aimait pas parler de sa maladie, admettant qu’il ne savait même pas de quel type de cancer son père souffrait jusqu’à ce que des articles de presse commencent à paraître sur le sujet.

« Ça ne m’intéresse pas », avoua Neill avec un large sourire. « Le cancer ne m’intéresse pas. J’ai autre chose en tête, et ce n’est pas le cancer… Je sais que je l’ai, mais cela ne m’intéresse pas vraiment. »

Ce qu’il a trouvé intéressant, cependant, c’est l’idée de laisser derrière lui des histoires à ses proches. Alors qu’il luttait contre son traitement après le diagnostic initial, il a décidé de noter les choses dont il voulait que ses enfants et petits-enfants se souviennent, et cela est finalement devenu son mémoire, « Est-ce que je vous ai déjà dit ça ? », publié en mars.

« J’ai commencé à penser que je ferais mieux d’écrire une partie de cela parce que je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre », a-t-il déclaré. « Je courais contre la montre… J’ai pensé que ce serait génial qu’ils aient certaines de mes histoires. Je ne serai peut-être pas là dans un mois ou deux. Nous leur laisserons quelque chose. »