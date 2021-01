L’acteur Elliot Page a demandé le divorce de sa femme Emma Portner, selon les archives judiciaires.

Page, qui est devenue transgenre en décembre, a épousé la danseuse et chorégraphe Portner en 2018.

Page a demandé mardi un divorce contesté devant la Cour suprême de Manhattan, selon des archives en ligne.

Dans une déclaration commune, l’ancien couple a déclaré: « Après mûre réflexion et mûre réflexion, nous avons pris la difficile décision de divorcer suite à notre séparation l’été dernier. Nous nous respectons le plus et restons amis proches. »

Page, 33 ans, a été largement saluée après s’être révélée transgenre, annonçant sur les réseaux sociaux: « Je me sens chanceux d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit de ma vie.

«Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage.

« Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique. »

Portner a soutenu la décision de Page. Elle a écrit sur Instagram: «Je suis tellement fière de @elliotpage. Les personnes trans, queer et non binaires sont un cadeau pour ce monde.

«Je demande aussi de la patience et de l’intimité, mais que vous vous joignez à moi dans le soutien fervent de la vie trans chaque jour. L’existence d’Elliot est un cadeau en soi.

Page a été nominé aux Oscars pour son rôle dans le drame de passage à l’âge adulte Juno en 2007. Il joue actuellement dans la série de super-héros Netflix The Umbrella Academy.