La star de JugJugg Jeeyo, Neetu Kapoor, se souvient de feu son mari Rishi Kapoor, dit « c’est déchirant… »

Neetu Kapoor a fait ses débuts en 1966 alors qu’elle n’avait que six ans. Avec le temps, elle est devenue l’une des actrices préférées de son époque.



À l’âge de 21 ans, alors que Neetu était au sommet de sa carrière, elle s’est mariée avec la superstar de l’époque Rishi Kapoor et a principalement interrompu sa carrière d’actrice, même si elle est apparue dans quelques films plus tard. Maintenant, à l’âge de 63 ans, l’actrice vétéran sera vue dans le film multi-stars de Bollywood « Jug Jugg Jeeyo ».



S’adressant à IANS, Neetu a déclaré: « Vous voyez, quand j’ai commencé à jouer, je ne savais même pas ce que je faisais; enfant, votre vie n’était pas entre vos mains.







« C’était une situation où je travaillais en tant qu’enfant artiste pour subvenir aux besoins de ma famille. Au moment où j’ai grandi à l’adolescence, je me sentais extrêmement à l’aise devant la caméra et jouer faisait partie de la vie quotidienne. J’allais honnêtement. Puis je me suis mariée avec l’homme que j’aimais et j’étais la plus heureuse avec ma famille et mes enfants.



Elle a fait son retour en 2010 avec le film « Do Dooni Chaar » aux côtés de son mari Rishi Kapoor.



« Les offres pour le film continuaient à arriver et je continuais à refuser. Entre-temps, j’ai fait quelques apparitions spéciales, uniquement parce que mon mari m’a dit, ‘chal na, ye karte hai, kaam karke maza ayega’. C’était aussi mon meilleur ami. « , se souvient Neetu avec un sourire.





Parlant de l’un de ces films « Jab Tak Hai Jaan », l’actrice chevronnée a déclaré : « C’était une apparition spéciale où j’ai joué la mère à l’écran de Katrina Kaif.



« Techniquement parlant, si nous suivons le contexte, mon personnage Pooja était négatif. Elle a quitté sa fille et sa famille pour son amant. Mais Adi (Aditya Chopra, producteur du film) m’a fait asseoir et m’a expliqué qu’il voulait jouer un couple qui aurait l’air « amoureux » même à l’âge mûr. C’est la raison pour laquelle il a décidé de nous associer à Chintuji (Rishi Kapoor) et moi. »



Lis: La star de JugJugg Jeeyo, Anil Kapoor, révèle pourquoi il n’a pas signé de nouveaux films hollywoodiens, dit « ne vaut pas mon temps »

« Maintenant, je suis une actrice par choix. Maintenant, jouer fait partie de mon processus de guérison. » « C’est déchirant de perdre un partenaire de 45 ans, avec qui j’ai grandi et vécu ma vie. Mais aussi, je veux me réveiller à l’espoir, à un nouveau jour, j’attends quelque chose avec impatience. Ce film `Jug Jug Jeeyo` était exactement cela pour moi », a déclaré la mère de la superstar de Bollywood Ranbir Kapoor.



Le film « Jug Jugg Jeeyo » – réalisé par Raj Mehta, produit par Karan Johar, avec Varun Dhawan, Kiara Advani, Anil Kapoor aux côtés de Neetu Kapoor – sort en salle le 24 juin.