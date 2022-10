La star de Jug Jugg Jeeyo, Anil Kapoor, donne des objectifs de remise en forme à Diwali

L’acteur de Bollywood Anil Kapoor, qui devient jeune, a offert aux fans une vidéo de fitness à l’occasion de Diwali, sur les réseaux sociaux. S’adressant à son Instagram, Anil a publié une vidéo en cours d’exécution. Partageant la vidéo, l’acteur a souhaité à ses fans “Joyeux Diwali”.









En laissant tomber la vidéo de fitness, Anil Kapoor a écrit : “Je travaille dur pour que je puisse Diwali dur ! Je souhaite à tous un Diwali très heureux, sain et sûr ! Rapprochez vos proches et laissez la chaleur remplir vos vies et vos cœurs.”



Deepavali, populairement connue sous le nom de fête des lumières, est célébrée dans tout le pays avec beaucoup de ferveur et d’enthousiasme. Les gens exécutent des pujas, observent des rituels, décorent leurs maisons avec des diyas, des rangoli, des ornements et des lumières, savourent des sucreries et des repas délicieux, s’habillent avec de nouvelles tenues traditionnelles, etc. La mythologie hindoue déclare que Lord Ram est retourné à Ayodhya à Diwali après avoir tué Ravana et passé 14 ans en exil. Les gens font des vœux de santé, de richesse et de prospérité aux dieux Lakshmi, Ganesh et Kubera dans le cadre de la fête des lumières.

Les gens exécutent Lakshmi Puja, également connu sous le nom de Diwali Puja, le troisième jour (Diwali). Pendant les longues festivités, c’est le jour le plus important. Tôt le matin, les fidèles offrent des prières à leurs ancêtres, et sur Amavasya, ils exécutent Shradh pour eux. Lakshmi Puja est effectuée à Diwali pendant Pradosh Kaal, qui commence après le coucher du soleil et dure deux heures et vingt-quatre minutes (environ).



Pendant ce temps, sur le front du travail, Anil a récemment terminé son tournage pour le remake indien très attendu de The Night Manager, qui est un thriller d’espionnage qui a une poursuite tendue du chat et de la souris entre un agent secret et un trafiquant d’armes secret.

La série 2016 met en vedette Tom Hiddleston dans le rôle principal. Dans le remake, Anil essaiera le rôle joué à l’origine par Hugh Laurie. Il mettra également en vedette Aditya Roy Kapur et Sobhita Dhulipala dans les rôles principaux. La série britannique originale est devenue un énorme succès à travers le monde et a remporté plusieurs prix lors des 74e Golden Globe Awards.



Anil sera également vu partager l’espace d’écran avec Hrithik Roshan et Deepika Padukone dans le Fighter bourré d’action. Ganga Jamuna (1961), Kranti (1981) et Karma (1986). Son dernier film était Qila, sorti en 1998. (Avec les entrées de l’ANI)