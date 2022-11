La star de Judwaa Rambha, les enfants souffrent de blessures mineures après un accident de la route, demande aux internautes de “prier pour nous”

L’actrice bien connue Rambha et ses enfants se sont échappés avec des blessures mineures après qu’une voiture a percuté sa voiture à une intersection au Canada mardi. Selon le rapport d’IANS, l’actrice, qui à un moment donné figurait parmi les meilleures actrices des industries cinématographiques tamoule et télougou, réside maintenant au Canada avec son mari et ses trois enfants.

L’accident, a déclaré l’actrice, s’est produit alors qu’elle revenait après avoir récupéré ses enfants à l’école. Alors que l’actrice a confirmé qu’elle et ses enfants étaient en sécurité bien qu’ils aient subi des blessures mineures, elle a déclaré que sa fille Sasha était toujours à l’hôpital.

Sur les réseaux sociaux, l’actrice a écrit : “Notre voiture a été heurtée par une autre voiture à un carrefour, en retrait d’aller chercher des enfants à l’école ! Moi avec les enfants et ma nounou. Nous sommes tous sains et saufs avec des blessures mineures. Ma petite Sasha est toujours à l’hôpital . Mauvais jours, mauvais moment. Veuillez prier pour nous. Vos prières signifient beaucoup.

