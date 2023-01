La star de «Jersey Shore» «The Situation» a dû «forcer la responsabilité» après la prison, attribue la sobriété au succès

Mike “The Situation” Sorrentino sait qu’une chose est vraie : “Tout le monde aime une bonne histoire de retour.”

Au cours de centaines de spectacles et près de 15 ans après les débuts de “Jersey Shore”, des millions de fans ont été témoins des hauts et des bas les plus profonds de “The Situation”.

Il a été confronté aux conséquences de sa renommée en 2014 quand lui et son frère Marc ont été inculpés de complot en vue de frauder le gouvernement des États-Unis pour avoir prétendument omis de payer des impôts sur près de 9 millions de dollars de revenus entre 2010 et 2012. En 2018, il a plaidé coupable à un chef d’accusation d’évasion fiscale, puis a purgé une peine de huit mois de prison.

“Je pense que j’ai eu la chance d’utiliser le fait que je savais que le monde regardait, et je l’ai utilisé pour m’obliger à rendre des comptes”, a déclaré Sorrentino en exclusivité à Fox News Digital.

“À un moment donné, je n’avais rien, mais j’avais de la gentillesse. Cela coûte 0 $ pour être une personne gentille”, a-t-il déclaré. “Indépendamment des millions de dollars que j’ai gagnés au fil des années, à un moment donné, j’ai fait faillite.

“Quand j’étais sans abri et que je n’avais rien, et que j’étais accro et dépendant de la drogue, j’ai dû m’en sortir. Je l’ai fait avec plaisir parce que je savais que ce travail acharné et ce sacrifice que je mettais dans ces moments – à cette époque, dans ces semaines, dans ces années – finirait par me rendre plus fort. Et ça l’a fait.

Sorrentino a lutté contre une dépendance aux analgésiques sur ordonnance pendant des années et a participé à des programmes de réadaptation avant de finalement décider de se concentrer sur lui-même et sa sobriété.

“J’étais tellement malade et fatigué d’être malade et fatigué. J’étais un jeune garçon avec un bon cœur, mais je faisais tous les mauvais choix, et finalement, après des essais et des erreurs et plus d’essais et d’erreurs, j’ai réalisé que je avait une personnalité obsessionnelle. Je me nourrissais de négativité », a-t-il déclaré. “Ils disent ‘le loup que tu nourris gagne’, et pendant très longtemps, j’ai nourri le ‘méchant loup’. J’ai appris que je ne peux pas faire ça.

“Une fois que j’ai commencé à nourrir le ‘bon loup’ comme on dit, et à éliminer toute la négativité de ma vie… ma vie a commencé à s’améliorer.

“Cela ne me dérangeait pas de réparer les choses et de faire amende honorable. Cela se résumait vraiment à ce que je voulais plus pour moi-même”, a déclaré Sorrentino. “Je voulais être bon avec ma mère. Je voulais être un bon fils et je voulais être un bon partenaire. Je voulais être un bon ami. Je voulais être un bon travailleur. Je voulais des chaînes comme MTV. et d’autres réseaux du monde entier regardent comme s’ils étaient tombés amoureux de moi une fois, et je voulais qu’ils se disent : “Wow, maintenant nous faisons confiance à ce gamin. Ce gamin… il a ce que nous pensions qu’il avait.” C’était une affaire d’un jour à la fois.”

Son attitude de prendre les choses au jour le jour lui a maintenant donné sept ans de sobriété.

“Je me suis forcé à rendre des comptes. Beaucoup de gens … peuvent aller dans l’autre sens, et cela arrive tout le temps, mais je viens de prendre cette décision. J’avais essayé d’autres moyens auparavant”, a-t-il déclaré. “J’avais essayé différentes façons de remplacer et différentes façons de le faire à ma façon, ce qui m’a finalement conduit à la même destruction ou chute, puis j’ai finalement abandonné. J’avais en quelque sorte abandonné et sorti de mon propre chemin.

“Je me suis totalement engagé à faire la prochaine bonne chose. Vous savez, la responsabilité, être gentil, être le meilleur de moi-même. Lentement, au fil des années et des années et des années à continuer à faire la prochaine bonne chose, même quand vous pensez que je devrais peut-être faire ceci, ou peut-être que je devrais faire cela, ou personne ne regarde. Je continue à rester avec cela, et cela m’a conduit là où je veux être.

Assumer la responsabilité de ses actes est une chose avec laquelle il s’est rapidement familiarisé en 2019, lorsqu’il s’est rendu à l’établissement correctionnel fédéral d’Otisville, dans l’État de New York, pour purger huit mois derrière les barreaux pour évasion fiscale. Il a également dû effectuer 500 heures de travaux d’intérêt général et a été condamné à payer plus de 100 000 $ en dédommagement en plus d’une amende de 10 000 $.

Il a épousé sa petite amie de longue date Lauren “Laurens” Pense en 2018, et ils ont accueilli leur premier enfant, un fils nommé Romeo Reign, en mai 2021. Elle a donné naissance à leur fille mardi.

“Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée de notre adorable petite fille, Mia Bella Elizabeth Sorrentino”, ont-ils partagé en exclusivité avec Fox News Digital. “Nous apprécions les bons vœux de chacun et sommes ravis de commencer ce nouveau chapitre en tant que famille de quatre.”

Mike est reconnaissant pour le voyage et sait que son travail le plus important est de se présenter comme la meilleure version de lui-même.

“Cette attitude m’aide énormément à être un père parce que j’essaie constamment d’être le meilleur de moi-même”, a-t-il déclaré. “Je mets le bébé au lit. Je nourris le bébé. J’aide ma femme à cuisiner. J’aide ma femme à faire le ménage. Nous sommes une équipe. ou vous êtes censé le faire.

“Je suis là pour être au meilleur de moi-même. Je suis là pour que ma femme et moi soyons notre meilleure unité en tant qu’équipe, pour être notre meilleure famille et aussi pour donner à ma famille l’amour qu’elle mérite … Et je pense que je Je fais un excellent travail là-dedans.”

Sorrentino a plaisanté en disant que sa femme pouvait “à peine dormir” au cours de son dernier trimestre de grossesse, mais il était plus que ravi de continuer à voir ses rêves devenir réalité.

“J’ai toujours voulu une grande famille italienne. … Je vis mon rêve en ce moment en ayant une famille et en étant un père sobre et un mari fidèle », a-t-il déclaré. « Je fais tout ce qu’ils ont dit que je ne pouvais pas faire. Ils ont dit que je ne pouvais même pas être à la télé-réalité aussi longtemps. Ils ont dit que je ne serais pas sobre. Ils ont dit que je ne durerais pas en prison… encore et encore et encore.

“Je continue de prouver que tout le monde a tort. Mais ce qui est le plus important pour moi, ce n’est pas seulement évidemment la sobriété, mais être le père de famille, parce que là, c’est moi.

“Je vis ma meilleure vie. Cette autre vie – la vie rapide des fêtes, de la célébrité et de l’argent – je l’ai eue. C’était amusant, mais ce n’est pas autosuffisant, et tu ne vas jamais durer, tu sais?”

Être un père de famille est aussi un peu plus facile maintenant que la plupart des membres du groupe “Jersey Shore” ont des enfants. Il a plaisanté en disant que JWoww et Snooki lui avaient déjà dit de “se préparer” pour ce qui va arriver avec deux enfants à la maison.

“Ils ont dit:” Vous savez, un est faisable, et n ° 2, la fête ne fait que commencer “, se souvient-il. “Et le numéro 3, vous êtes en infériorité numérique. Trois a toujours été mon chiffre magique, mais je veux voir si nous pouvons d’abord gérer deux.”

Bien que les choses aient certainement changé depuis les jours de boîte de nuit “Karma” à Seaside Heights, il a déclaré que “Jersey Shore” est “le cadeau qui continue de donner”. Le groupe prend la route pour une tournée aux États-Unis pour la saison 6 de “Jersey Shore : Family Vacation”.

“Je ne pourrais pas être plus heureux et plus reconnaissant d’en faire partie”, a-t-il déclaré. “Il y a des grossesses et des baptêmes, des mariages et des divorces. La vie continue de bouger, et nous continuons à filmer, et les fans adorent ça.

“Cela fait 15 ans, et je plaisante en disant:” Nous avons transformé 15 minutes de gloire en 15 ans “, ce qui est des faits. Mais je pense qu’à la fin de la première saison, dont je sais maintenant qu’elle est une manifestation, je a dit: ‘Je veux cette chose pour toujours.’

“Donc, par inadvertance, j’avais dit cela, et maintenant” Jersey Shore “et” Jersey Shore: Family Vacation “est une marque. ” The Situation “est une marque, un nom familier, et les fans nous regardent grandir, et nous “Je grandis avec les fans aussi. C’est vraiment une chose incroyable. J’ai pris une chance sur moi-même et sur la télé-réalité il y a 15 ans, et cette chance a fini par payer.”