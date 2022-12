La star de “Jersey Shore” Jenni “JWoww” Farley s’associe au programme d’inclusion de l’autisme, Bronx Zoo pour la saison des fêtes

Elle a parcouru un long chemin entre le pompage du poing dans les clubs et l’éducation des enfants, et maintenant la star de “Jersey Shore” Jenni “JWoww” Farley collabore avec le zoo du Bronx pour une bonne cause pendant la saison des fêtes.

La star de la télé-réalité est membre du conseil d’administration de Kulture City, une organisation dédiée à la construction de l’inclusion des personnes autistes. Ils offrent également des services, comme une thérapie, à ceux qui n’en ont pas les moyens.

“Je suis très heureux que Kulture City se soit associé au zoo du Bronx pour apporter une inclusion sensorielle à leur Holiday Lights Festival”, a déclaré Farley à Fox News Digital.

“C’est notre premier événement où nous arrêtons les lumières stroboscopiques. Nous baissons la musique. Nous offrons des sacs sensoriels gratuits à toute personne dans le besoin aux deux entrées, et nous en faisons vraiment une expérience inclusive, afin que tous ceux qui ont des problèmes sensoriels puissent profiter le merveilleux zoo du Bronx”, a-t-elle ajouté.

La mère de deux enfants a déclaré que son fils, Greyson, était aux prises avec l’autisme, et un événement unique tel que le Holiday Lights Festival au zoo du Bronx l’aide à profiter de la saison.

Elle a continué à parler franchement des défis auxquels elle est confrontée pour élever deux enfants.

“Vous pouvez tout faire correctement et tout peut mal tourner… Je peux planifier de passer la meilleure journée de ma vie, et si mes enfants sont d’humeur… ils sont d’humeur”, a déclaré Farley avec un sourire alors que son fils Greyson rejoignait l’interview. .

“JWoww” est devenu célèbre lorsque l’émission de télé-réalité de MTV “Jersey Shore” est devenue extrêmement populaire. La série mettait en vedette de jeunes adultes passant leur été dans la ville balnéaire de Seaside Heights, New Jersey.

“La maternité est bien plus difficile que ma gueule de bois au début de la côte du New Jersey, je ne changerais cela pour rien au monde”, a-t-elle fait remarquer.

“Jersey Shore” a été diffusé pendant 6 saisons, à partir de 2009, et a depuis eu plusieurs retombées.

Après la fin de l’émission de téléréalité en 2012, “Jersey Shore: Family Vacation” a suivi les membres de la distribution dans leur vie d’adulte et a été à la télévision pendant 5 saisons.

Lorsqu’on lui a demandé combien de saisons encore elle prévoyait de faire, Farley a plaisanté en disant que le créateur de la série aimerait voir le casting pour toujours jusqu’à ce qu’ils soient dans une “maison de retraite”.

“Je suis tout à fait d’accord avec ça tant qu’elle paie pour mon remplacement du foie, donc c’est votre facture”, a-t-elle ri.

Un autre membre de la distribution de “Jersey Shore”, Mike “The Situation” Sorrentino, a récemment annoncé qu’il attendait le bébé numéro deux avec sa femme Lauren Sorrentino – et c’est une fille !

Farley a exprimé son enthousiasme pour les nouvelles du bébé des Sorrentinos.

“Je suis tellement excité que Mike soit un père de fille ! Laissez-moi vous dire que quiconque a une fille sait qu’avoir une fille est différent. Je l’ai toujours dit. J’aurais mille Greyson, mais il peut ne sois qu’une seule Meilani”, a-t-elle expliqué en faisant référence à ses enfants.

En mars 2021, Farley a révélé qu’elle était fiancée au lutteur Zack Carpinello. Elle a dit à Fox News Digital qu’ils n’avaient pas encore planifié le mariage.

Ce sera le deuxième mariage de Farley, comme elle l’était précédemment marié à Roger Mathews de 2015 à 2019. Ils partagent leurs deux enfants, Meilani et Greyson.

Farley a été occupée, travaillant sur “Jersey Shore”, Kulture City et sa ligne de vêtements Heavenly Flower. Et, comme elle l’a dit à Fox News Digital, “je vis juste ma meilleure vie de maman alors que mes enfants crient actuellement en arrière-plan”.