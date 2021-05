La star de Jersey Shore Deena Cortese accueille son deuxième bébé avec son mari Christopher Buckner alors que le duo révèle son joli nom

La star de JERSEY Shore Deena Cortese a accueilli le bébé numéro deux avec son mari Christopher Buckner le 1er mai.

Le couple a partagé la nouvelle et a révélé le joli nom de leur bébé dans un post Instagram dimanche.

Deena et Chris ont accueilli leur deuxième enfant ensemble samedi

Elle a partagé l'heureuse nouvelle dans un post Instagram dimanche

le Publier comprenait une photo de Deena, 34 ans, et Christopher, 32 ans, posant joyeusement avec le nouveau-né, ainsi que des photos et des vidéos de leur nouveau fils Cameron peu de temps après sa naissance.

En plus des adorables photos, le Jersey Shore star a écrit: «Les Buckners sont maintenant officiellement un groupe de 4

«Cameron Theo Buckner est né le 1er mai à 19h21, pesant 7 livres 3 onces et 20 pouces de long il est un si petit ange bébé .. maman se sent bien et nous sommes tous tellement plus heureux et nous éclatons avec tant d’amour .. nos cœurs sont pleins!

«Nous avons hâte qu’il rencontre son grand frère demain !!»

La légende se terminait par les hashtags #boymom et # bucknerpartyof4.

Le nom de leur nouveau fils est Cameron

Deena a déclaré que les parents étaient « au-delà de la joie »

Elle a ajouté qu'elle « se sent bien » après l'accouchement

Cameron pesait 7 livres 3 onces et mesure 20 pouces de long

Les parents ont partagé la nouvelle qu’ils attendaient leur deuxième enfant ensemble avec un joli post Instagram en octobre.

Deana a publié une photo avec son mari et son petit garçon, CJ, sous-titrée: «Nous sommes ravis d’annoncer que nous attendons Baby Buckner # 2 le 1er mai 2021. Nos cœurs sont remplis d’amour et de joie!

«CJ va être le meilleur grand frère de tous les temps !!! #famille bénie. Sooo pour tout le monde qui demandait OUI OUI OUI .. je suis enceinte. «

En un clin d’œil, le MTV La star portait un T-shirt d’Halloween portant la mention «Je sens un enfant».

Chris arborait un tee-shirt disant: «Je ne peux pas me faire peur. Ma femme est enceinte. »

Le deuxième prénom de Cameron est Theo

L'annonce comprenait un certain nombre de photos adorables

La star de Jersey Shore est officiellement mère de deux fils

Le couple s'est marié en 2017

Il a également commenté le message: «Anotha 1! Je t’aime tellement bébé. À la meilleure maman ours de tous les temps!

La chemise de leur fils de deux ans disait: «Ce n’est pas un truc. Je vais être un grand frère.

Les co-stars de Jersey Shore de Deena n’ont pas pu retenir leur enthousiasme en félicitant le couple dans la section des commentaires.

Nicole « Snooki»Polizzi a commenté:« YASSSSS MAWMA Tellement excité pour vous! »

La femme de Mike Sorrentino, Lauren, a ajouté: «yay !!! Nous sommes tellement excités pour vous les gars. Une autre petite boulette de viande t’aime.

Jenni «JWoww» Farley a déclaré que l’annonce était simplement la «meilleure nouvelle».

Ils ont annoncé la grossesse de Deena en octobre





Deena et Chris se sont mariés en 2017, alors qu’ils ont accueilli CJ, court pour Christopher John, en janvier 2019.

La mère de deux enfants a déjà parlé de son entrée dans la maternité sur Instagram, en écrivant: «Je commence vraiment à apprendre à fonctionner sans sommeil.»

Elle a ajouté: « Je n’ai jamais pensé que je pourrais aimer Chris plus que je ne l’ai fait jusqu’à ce que je le voie tenir CJ. »

Deena est surtout connue pour avoir joué sur Jersey Shore de MTV