La star de Jeremy Vine, Storm Huntley, étonne les fans avec une vidéo rare du mari et du fils lors d’un somptueux safari

La co-animatrice de JEREMY Vine, Storm Huntley, a impressionné les fans en publiant une jolie vidéo de vacances en famille.

La présentatrice de 36 ans a été posée avec son mari, Kerr Okan et son fils, Otis Abi Okan dans un parc safari.

Storm Huntley avec son mari et son fils

Storm Huntley avec bébé Otis au parc safari du Kent

La vidéo publiée par Storm était une collection de vidéos prises lors de son week-end avec sa famille et ses amis au Port Lympne Safari Park, Kent.

Dans la vidéo, la famille a visité le parc safari, qui pourrait être confondu avec un parc safari dans les plaines africaines.

Divers animaux tels que des éléphants, des girafes et des antilopes ont été vus tout au long de la bobine Instagram d’une minute.

La co-animatrice de l’émission Jeremy Vine de Channel 5 a troqué ses robes et ses talons contre un chapeau et des bottes de style Crocodile Dundee.

Storm et son entourage ont profité de quelques temps d’arrêt pour rôtir des guimauves et manger dans des restaurants somptueux avec des vues à couper le souffle.

Dans le message, Storm a écrit: «C’était un week-end pour les livres! Safari au Kenya… Je veux dire Kent, mais vous pourriez être pardonné d’être confus ! @portlympnepark”

Les fans ont rapidement inondé sa section de commentaires Instagram comme l’un d’eux a déclaré: « De belles vidéos et photos. Beau moment en famille – c’est le meilleur moment »

Un autre a jailli: « WOW! Ces tigres, ces éléphants et ces girafes sont de si beaux animaux. Les aime. Cela ressemble à une journée amusante pour tous.

Un troisième a suggéré : « Port Lympne est l’un des meilleurs parcs safari du marché. De plus, si vous n’êtes pas allé à Howletts, cela fait également partie de la fondation Aspinall et à Canterbury, c’est un bel endroit à visiter et à emmener le petit.”

Un quatrième a plaisanté : « J’espère qu’Otis vous a dit ce que dit le lion ! «

Plus tôt cette année, la première maman a lancé son podcast avec la co-animatrice Rachael Fulton appelé Mums in the Making, qui est en cours, avec l’épisode 17 maintenant disponible pour être écouté en ligne.

Le duo célèbre la maternité, parle des problèmes auxquels sont confrontées les mères pour la première fois et donne des conseils sur la parentalité et la maternité.

Jeremy Vine est diffusé en semaine à partir de 9h15 sur Channel 5.

Tempête et famille après un changement de tenue au somptueux parc safari

La famille a cassé divers animaux, dont des antilopes et des girafes