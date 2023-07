La star de Jeremy Kyle emprisonnée pour trafic de drogue des années après être apparue dans une émission

Une star de JEREMY Kyle a été emprisonnée pour trafic de drogue des années après son apparition dans la série.

Toni Hodgson est apparue dans l’émission Jeremy Kyle en novembre 2014, dans le cadre d’un épisode explosif intitulé : « Daughters at War : Aujourd’hui, je vais prouver que je suis leur père ! »

Toni Hodgson a été emprisonné pour trafic de drogue

Elle est apparue dans l’émission Jeremy Kyle en 2014

La maman grossière de deux enfants a choqué les téléspectateurs lorsqu’elle a couru sur scène pour lancer une tirade d’abus sur une personne âgée homme prétendant être son père.

Et maintenant, l’homme de 31 ans a été emprisonné pendant 30 mois après avoir comparu mardi devant le tribunal de la Couronne de Hull.

Le tribunal a appris que le 14 mars de cette année, Hodgson avait été arrêté pour une raison sans rapport avec lui et emmené dans un police gare.

Mais en route dans la camionnette, elle a décidé de s’allonger et a commencé à donner des coups de pied dans les sièges, rapporte Hull Live.

Lorsque les flics ont essayé de l’enlever, elle a donné un coup de pied à l’un d’eux dans le tibia, puis a donné un coup de pied à un autre officier dans l’estomac.

Elle a alors commencé à cracher sur les agents et a affirmé qu’elle avait « cassé la mâchoire d’un autre officier et qu’elle recommencerait ».

Elle a réussi à frapper un officier au visage – mais personne n’a été grièvement blessé.

Un mois plus tard, le 19 avril, les flics ont repéré Hodgson dans Ville de Hull centre et l’a fouillée.

Les agents ont trouvé sept enveloppes d’héroïne et sept de cocaïne dans sa veste et elle a été arrêtée.

Lorsque les flics ont fouillé sa maison, ils ont trouvé des balances et d’autres accessoires qui suggéraient qu’elle faisait du trafic.

Ben Hammersley, atténuant, a souligné que Hodgson avait plaidé coupable à la première occasion et a déclaré qu’elle ne se souvenait pas des agressions.

Il a déclaré: «Mon client a joué un rôle moindre. Elle n’était pas payée en tant que telle, mais recevait des médicaments gratuits pour nourrir son habitude et rembourser ses dettes. Elle savait à qui elle faisait affaire mais n’avait aucune connaissance de l’opération plus large.

« Elle admet qu’elle a un dossier dégoûtant et, même si ce n’est pas justifié, elle a subi un certain nombre de tragédies récentes. Son père est décédé l’année dernière et elle venait de sortir d’une relation impliquant de la violence domestique.

« Sa cousine a également été assassinée il y a deux mois et elle a perdu son frère à cause de la violence il y a trois ans.

« Elle a exprimé des remords envers les officiers et tient à s’excuser pour son comportement dégoûtant. Mais elle profite au maximum de son séjour en prison. Elle n’a plus consommé de drogue et suit un programme de méthadone. Elle cherche également un soutien en santé mentale et elle a suivi des cours d’anglais et de mathématiques.

« CHOSE DÉGOUTANTE À FAIRE »

Le juge Mark Bury a dit à Hodgson de tirer le meilleur parti de son séjour en prison et d’essayer de changer sa vie.

Il a déclaré: «Je ne prends pas seulement en compte le mal des agressions, mais aussi l’intention. Vous avez également craché, ce qui est une chose dégoûtante à faire, mais j’accepte que vous n’ayez pas craché sur les officiers. J’accepte aussi que vous vendiez de la drogue à bas niveau.

« Je suis heureux de voir que vous avez réévalué votre vie en prison et exprimé des aspirations pour l’avenir. Pendant que vous purgez cette peine, vous devez poursuivre votre rééducation.

« Une fois que vous avez purgé votre peine, vous pouvez peut-être apporter une contribution positive à la société, mais c’est votre choix. »

Hodgson a été condamné à 26 mois de prison pour chaque infraction de possession dans l’intention de fournir de l’héroïne et de possession dans l’intention de fournir de la cocaïne.

Elle a reçu quatre mois supplémentaires pour chaque infraction d’agression contre un secouriste.