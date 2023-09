La star de Jawan, Vijay Sethupathi, refuse de romancer Krithi Shetty, sa raison vous fera respecter davantage

Superstar du Sud Vijay Sethupathi, qui profite actuellement de la gloire de son film Jawan, a récemment fait la une des journaux après avoir refusé de travailler avec l’acteur Krithi Shetty. Bien que l’acteur soit connu pour son professionnalisme dans l’industrie cinématographique, le refus de Vijay de travailler avec un acteur a laissé de nombreuses personnes curieuses quant à la raison de sa décision. Fait intéressant, le duo a également travaillé ensemble dans un film dans lequel Krithi jouait le rôle de la fille de Vijay. Dans une interview, Vijay a expliqué pourquoi il avait refusé de travailler avec Krithi sur un autre film et a déclaré qu’il aurait été difficile de faire l’amour avec quelqu’un avec qui il joue le rôle d’un père dans un autre film.

Vijay Sethupathi refuse de romancer Krithi Shetty, voici pourquoi

Dans une ancienne interview lors des promotions de son film Laabam, Vijay a révélé qu’on lui avait proposé un film avec Krithi Shetty, mais l’acteur a refusé de faire le film romantique en tant que couple principal parce qu’il ne pouvait pas romancer quelqu’un avec qui il travaillait simultanément en tant que père dans un autre film. L’acteur a également déclaré qu’il considérait Krithi comme sa fille.

Vijay, 45 ans, a refusé de travailler avec Krithi, 20 ans, en raison de leur énorme différence d’âge. L’acteur a ajouté que même si les réalisateurs du film voulaient confier le rôle principal à Krithi, il n’était pas à l’aise. Soulignant leur collaboration dans Uppéna, où ils jouaient un duo père-fille, Vijay a ajouté que les créateurs de Laabam envisageaient l’idée de faire appel à Krithi Shetty pour le rôle principal féminin.

Vijay a déclaré qu’il avait refusé leurs avancements parce qu’il ne pouvait pas faire l’amour avec quelqu’un qui jouait sa fille dans un film tourné simultanément. « Cela aurait été une expérience tellement délicate. J’ai rejeté l’idée que Krithi Shetty joue mon intérêt amoureux dans Laabam, » a déclaré l’acteur dans son interview.

Le rêve de Vijay Sethupathi au box-office

Vijay a récemment été vu dans le film dirigé par Shah Rukh Khan Jawan, où il a joué le rôle du principal antagoniste. Mettant également en vedette Nayanthara dans un rôle central et Deepika Padukone dans une apparition spéciale, le réalisateur Atlee a déjà franchi la barre des Rs 1000 crore (brut) au box-office mondial dans les trois semaines suivant sa sortie. Le film vise à devenir le film hindi le plus rentable de tous les temps et à battre davantage de records au box-office. Vijay sera ensuite vu dans le film Fantôme.