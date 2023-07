La star de Jawan Vijay Sethupathi joue un petit rôle dans le film Sivakarthikeyan Maaveeran ; ne facture pas d’argent

La star de Jawan, Vijay Sethupathi, fait l’actualité et comment. Les fans de Shah Rukh Khan sont ravis de le voir comme le méchant du film Atlee. Joyeux Noël, son film avec Katrina Kaif sortira le 15 décembre 2023. D’ailleurs, on parle de son projet avec Kangana Ranaut. Vijay Sethupathi a une raison de plus de célébrer. Maaveeran, le film satirique comique de Sivakarthikeyan fait de bonnes affaires au box-office du Tamil Nadu. C’est le quatrième film le plus rentable de l’année. Après un démarrage lent, le film s’est accéléré au box-office. Le public familial a inondé les salles.

L’écrivain et réalisateur de Maaveeran ne tarit pas d’éloges sur Vijay Sethupathi. Il a donné sa voix pour le film sans facturer même un seul paisa. La cinéaste Madonne Ashwin aurait déclaré dans une interview : « Je suis fière que

Sivakartikeyan et moi lançons cette tendance dans l’industrie pour la première fois, alors comment puis-je demander de l’argent pour cela ? Je ne prendrai pas d’argent pour cela et je suis tellement heureux de le faire pour #Sivakarthikeyan. » Cela prouve qu’il n’est pas seulement un grand ami mais quelqu’un qui contribuera de tout cœur à la cause du bon cinéma.

Vijay Sethupathi a une présence invisible à travers Maaveeran avec sa voix off et les fans ont adoré. La talentueuse star est payée Rs 21 crores pour Jawan. C’est le plus élevé pour le rôle d’un méchant. Il semble que Kamal Haasan soit le seul à avoir obtenu un montant plus élevé de Rs 25 crores. Vijay Sethupathi a déclaré qu’il aurait fait Jawan gratuitement car il est un grand fan de Shah Rukh Khan. Le Badshaah de Bollywood, Shah Rukh Khan, a publiquement félicité Vijay Sethupathi en disant qu’il était fan de son travail. Il a dit qu’il était l’un des meilleurs acteurs qu’il ait vus dans sa vie.