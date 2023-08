La star de Jawan, Shah Rukh Khan, tend le rameau d’olivier à Sunny Deol et dit ceci à propos de Gadar 2

Est-ce la fin de la guerre froide entre Shah Rukh Khan et Déol ensoleillé ? Après la chute de SRK Jawan avant-première, beaucoup pensaient que la superstar s’en prenait à Sunny Deol en mentionnant dans son avant-première que lorsqu’il devient le méchant, même les héros ne survivent pas devant lui, et les internautes ont affirmé qu’il s’en prenait à Sunny Deol car SRK avait réussi à éclipser le Gadar 2 étoile dans Darret même Sunny était très en colère contre les créateurs pour avoir glorifié le méchant dans le film alors que SRK était un débutant à l’époque.

Shah Rukh Khan a adoré Gadar 2 de Sunny Deol.

En fait, les rapports affirmaient que Sunny était tellement en colère contre les créateurs qu’il a déclaré qu’il avait été trahi par eux et n’aurait apparemment pas parlé avec eux. Shah Rukh Khan depuis plus de 16 ans. Mais il semble que toute cette inimitié prendra fin très bientôt lorsque la star de Jawan tendra un rameau d’olivier à Déol ensoleillé en parlant positivement du film de la superstar Gadar 2 Dans ses questions et réponses, la star de Jawan a eu une conversation avec ses fans et ses abonnés sur Twitter, où l’un des utilisateurs lui a demandé s’il regardait Gadar 2, et il a joyeusement répondu oui et a mentionné à quel point il « aimait ça ».

Ouais, j’ai adoré !! https://t.co/Hd6hc6hi8Q Shah Rukh Khan (@iamsrk) 26 août 2023

Gadar 2 gagne au total Rs 426 crore au box-office le 15ème jour de sa sortie.

#Gadar2 continue de dominer les poches de masse / le cœur du pays Le business devrait bondir au cours du week-end [Sat – Sun] [Week 3] ven. 7h10 cr. Total : 426,20 cr. #Inde affaires. pic.twitter.com/BYPMvRFjeS Taran Adarsh ​​(@taran_adarsh) 26 août 2023

Sunny Deol’s Gadar 2 rugit au box-office ; il a gagné plus de 426 crores de roupies le 15ème jour de sa sortie, et l’acteur est dépassé. Le buzz est que Sunny a maintenant décidé de se concentrer davantage sur sa carrière d’acteur après avoir été témoin de ce succès massif, et il aurait même augmenté ses cachets et rejoint les ligues de Shah Rukh Khan et Salman Khan. Gadar 2 La star facturera désormais 50 crores comme honoraires pour chaque film et il est en pourparlers avec plusieurs cinéastes. Revenons à SRK et Sunny, maintenant que le Jawan La star a tendu la main de son amitié à Sunny Deol, les fans ont hâte de voir la réponse de la star de Gadar 2.